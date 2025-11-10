Mueren dos personas tras caer un avión en Florida con ayuda para damnificados del huracán Melissa

Los detalles El avión se ha estrellado en una zona residencial. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos evitar el exterior y mantener las puertas cerradas hasta que el humo y el olor a combustible se disipe del todo.

Un avión que transportaba ayuda para los afectados por el huracán Melissa en el Caribe se estrelló en una zona residencial de Coral Springs, Florida, tras despegar del aeropuerto de Fort Lauderdale. El accidente, ocurrido el 10 de noviembre, dejó dos muertos, según confirmó la Policía local. Las autoridades no han revelado el número total de tripulantes ni si hay más víctimas. El avión llevaba suministros para Jamaica, afectada por el huracán de categoría 5. La ciudad ha advertido sobre la presencia de olor a combustible y recomienda a los residentes evitar salir. La NTSB y la FAA investigan el suceso.

La aeronave de turbohélice, de tamaño pequeño y con una cifra desconocida de tripulantes, se ha estrellado en la ciudad de Coral Springs, en la zona metropolitana de Fort Lauderdale, según ha informado el Ayuntamiento, sin aclarar si temen que haya más víctimas ni sus identidades.

"La Policía de la Ciudad de Coral Springs puede confirmar que dos personas trágicamente perdieron sus vidas como resultado de un accidente de avión que ocurrió el 10 de noviembre a las 10:19 horas (14:19 GMT)", ha expuesto el informe en el sitio oficial municipal.

Las autoridades han explicado a los medios locales que el avión despegó del aeropuerto ejecutivo de Fort Lauderdale con insumos para los afectados en Jamaica por Melissa, el huracán más potente de la actual temporada del Atlántico y que el 28 de octubre tocó tierra en la isla caribeña como categoría 5.

El Ayuntamiento ha avisado que aún habrá "presencia significativa de la Policía en el área de Windsor Bay" porque los investigadores aún debe recolectar evidencia para determinar las causas del accidente.

"Los residentes pueden notar un fuerte olor a combustible en el aire. Aunque la mayoría de este humo se ha evaporado, podría tomar un tiempo para que se disipe el remanente. La ciudad recomienda a los residentes en el área que eviten el exterior y mantengan sus puertas cerradas", han comunicado.

El huracán Melissa, el tercero más intenso jamás registrado en el Atlántico, dejó más de 80 muertos en Jamaica, Haití, República Dominicana y Panamá, además de más de 3,5 millones de damnificados en Cuba, por lo que hubo una respuesta comunitaria de los residentes de Florida, que alberga a diáspora de estos países.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, en inglés) y la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos están cooperando con la investigación del incidente en Coral Springs.

