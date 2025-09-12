El Kremlin anuncia una "pausa" en las negociaciones de paz con Ucrania

Mientras tanto... El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, ha asegurado que "hay canales de comunicación abiertos" que pueden emplear los negociadores rusos.

El Kremlin ha afirmado este viernes que hay una "pausa" en las negociaciones de paz con Ucrania, aunque ha asegurado que los canales de comunicación continúan abiertos.

"Se puede hablar de una pausa", ha señalado el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria, contestando así a una pregunta sobre si el proceso de negociaciones con Kyiv se había estancado.

En este sentido, el portavoz ruso ha subrayado que "hay canales de comunicación abiertos" que pueden emplear los negociadores rusos, a lo que ha apostillado que "por supuesto, no es posible imaginarse todo color de rosa y esperar que el proceso de negociaciones produzca resultados inmediatos".

Así, Peskov ha recordado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al principio también creía posible alcanzar rápidamente un arreglo, pero luego comprendió que se necesitaba más tiempo, a lo que ha añadido que Rusia mantiene su disposición a seguir "la senda del diálogo pacífico" y de la "búsqueda de soluciones al conflicto".

"Sin embargo, los obstáculos que ponen los europeos son un hecho. No es ningún secreto para nadie", enfatizó Peskov, al achacar a los países europeos la falta de avances en las negociaciones.

Rusia y Ucrania han celebrado este año tres rondas negociaciones directas en Estambul, en mayo, junio y julio, en las que solo acordaron intercambios de prisioneros y cadáveres, y se limitaron a presentar sus respectivas posturas acerca de cuál deber ser la fórmula de arreglo del conflicto.

Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, ha endurecido aún más sus posturas desde la cumbre de mediados de agosto con Trump en Alaska, tras la que rechazó tanto reunirse con su colega ucraniano, Volodímir Zelenski, declarar un alto el fuego o el despliegue de tropas occidentales en el país vecino.

"Rusia no amenaza a los países de Europa"

En lo referente a los temores que genera en Europa el comienzo de las maniobras estratégicas Západ-2025, el Kremlin ha asegurado que Rusia "no amenaza ahora a los países de Europa". "Quiero recordar las palabras de nuestro presidente, Vladímir Putin: Rusia nunca ha amenazado a nadie y tampoco amenaza ahora a los países de Europa", ha manifestado Perkov.

En este aspecto, Peskov ha subrayado que "ahora, cuando Europa Occidental defiende una postura hostil" hacia ellos, lo que "provoca tal reacción emocional". "No es Rusia la que avanzó hacia Europa con su infraestructura militar, sino Europa como parte integrante de la OTAN. La Alianza Atlántica es un instrumento de confrontación y no de paz y estabilidad. Es justamente Europa la que siempre avanzó hacia nuestras fronteras", ha subrayado.

Al mismo tiempo, ha recordado que dichos ejercicios ya llamaban antes la atención de los países fronterizos, pero la diferencia es que antes de la guerra los representantes de esos Estados podían supervisar personalmente la marcha de las acciones militares.

Las maniobras tienen lugar en medio de la tensión provocada por la incursión aérea esta semana de drones rusos en territorio de Polonia, que lo consideró un "acto de agresión", solicitó consultas de la OTAN y cerró la frontera con Bielorrusia.

Los ejercicios, que se celebran principalmente en polígonos militares en Borísov, cerca de la capital bielorrusa y a unos 450 kilómetros de la frontera polaca, tienen como objetivo declarado reforzar la seguridad militar de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia frente a la amenaza de la OTAN.

Las maniobras, que concluirán el próximo día 16, incluyen la simulación del empleo de armas nucleares tácticas y misiles balísticos hipersónicos Oréshnik, según informó el Estado Mayor bielorruso. Además, los juegos de guerra incluirán ejercicios navales en aguas de los mares Báltico y Barents con la participación de fragatas y submarinos.