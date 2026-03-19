Netanyahu sugiere una operación terrestre para acabar con el régimen iraní: "No se puede hacer una revolución desde el aire"

¿Qué más ha dicho? El primer ministro israelí ha agregado también en su comparecencia de este jueves que Irán ya "no tiene capacidad para enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos después de 20 días de guerra".

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha comparecido para anunciar una posible invasión terrestre sobre Irán, en una intensificación del conflicto en Oriente Medio. Netanyahu afirmó que una revolución no puede lograrse solo desde el aire, sugiriendo que los ataques aéreos no son suficientes. Tras bombardeos recientes en el yacimiento gasístico de South Pars, Netanyahu aseguró que Israel actuó de forma individual, aunque Donald Trump le pidió no atacar más infraestructuras energéticas. Además, negó haber arrastrado a Trump a la guerra, afirmando que fue el presidente estadounidense quien le instó a garantizar que Irán no disponga de armas nucleares. Mientras tanto, la ONU alerta sobre el impacto de la guerra en los civiles, destacando ataques en zonas densamente pobladas.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha dado la cara por segunda vez desde que comenzara, junto a su amigo Donald Trump, la guerra en Oriente Medio. La segunda vez que da una rueda de prensa en su oficina en Jerusalén desde que sus bombas golpeasen Teherán por primera vez, y la ha utilizado para anunciar que todavía queda una fase aún más dura en este conflicto: una invasión posible terrestre sobre Irán.

Porque Netanyahu ha asegurado que quiere ganar la guerra, pero que "no se puede hacer una revolución desde el aire", como si los miles de misiles y drones ya lanzados hubiesen sido una fina lluvia sobre Oriente Medio y el golfo Pérsico. Por ello, no ha dudado en anunciar que "se necesita un componente terrestre" en suelo iraní.

Así, apunta a una próxima fase de invasión terrestre por parte de Israel y lo hace solo 24 horas después de sus bombardeos sobre South Pars, el yacimiento de gas más grande del mundo, que ha desatado toda una oleada de ataques en la zona del golfo Pérsico. En este caso, las bombas han sido lanzadas tanto por Irán como por Israel en una serie de respuestas múltiples.

Otro detalle que ha llamado la atención en la comparecencia de Netanyahu es que, aunque ha anunciado un endurecimiento del conflicto, al mismo tiempo ha reconocido que Irán "no tiene capacidad para enriquecer uranio ni fabricar misiles balísticos después de 20 días de guerra".

Además, preguntado por si nos enfrentamos a una guerra corta o larga contra Irán, Netanyahu ha evitado fijarse plazos. Según él, "no cuenta los días". Porque para Netanyahu lo importante es que "Israel está ganando e Irán está siendo diezmado". O, al menos, eso piensa él.

"Creo que tenemos objetivos que debemos lograr, y no estamos contando los días", ha afirmado, sin olvidarse de que su Ejército ya ha causado un daño significativo en las capacidades militares de Teherán, en particular, sobre sus programas nucleares y de misiles balísticos.

South Pars vs. Ormuz

Una refinería de gas en el yacimiento de gas de South Pars, en la costa norte del Golfo Pérsico, en Asalouyeh, Irán

En esta guerra de Oriente Medio hay dos temas o, mejor dicho, dos localizaciones claves que preocupan al mundo entero: South Pars y el estrecho de Ormuz.

Sobre el bombardeo en el mayor yacimiento gasístico del mundo, que Irán comparte con Qatar, Netanyahu ha querido dejar claro que toda la responsabilidad y 'mérito' es suyo. Nada de EEUU. Según ha confirmado, "Israel actuó de forma individual en el campo de gas" de South Pars; aunque reconoce que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le pidió no atacar más infraestructuras energéticas.

Ante el bloqueo del estrecho de Ormuz, el líder de Israel ha sacado pecho al decir que están "ayudando para que EEUU pueda volver a abrir el estrecho de Ormuz". Es más, mantiene que Israel y EEUU están sumando sus fuerzas para proteger a "toda la región" de Oriente Medio e, incluso, "al mundo entero"; mientras que Irán intenta chantajear al mundo cerrando el estrecho. "El chantaje a través del estrecho de Ormuz no funcionará", ha sentenciado.

Mapa del yacimiento de gas natural dividido entre South Pars y North Field

Netanyahu "no arrastró" a Trump a la guerra

Por último, ha querido dejar muy clara una cuestión: él "no arrastró" a Trump a la guerra con Irán, aunque le puso el señuelo, la localización concreta de Jamenei y otros altos cargos del régimen iraní.

"¿Alguien se cree que le puedo decir a Trump qué hacer?", ha preguntado. Es más, ha dicho que fue el presidente Trump quien le pidió, durante su visita el pasado mes de diciembre en su mansión en Mar-a-Lago (Florida), garantizar que Irán no disponga de bombas nucleares. "Me dijo: 'Bibi, tenemos que asegurarnos de que Irán no tenga bombas nucleares'", ha sentenciado.

Y todo esto ha ocurrido mientras la ONU alerta de que la guerra en Oriente Medio se está cebando especialmente con los civiles. Tras más de veinte días de conflicto armado, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk ha denunciado: "Los ataques parecen dirigirse cada vez más a zonas densamente pobladas, así como a grandes instalaciones de gas y petróleo", ha advertido en un comunicado donde ha hecho balance de las semanas de conflicto.

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