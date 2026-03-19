Macron llama a Trump y exige "sin demora" una "moratoria" de los ataques contra infraestructura civil y energética

El contexto Irán lanzó diversos ataques que provocaron daños en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado de Qatar, en un depósito de combustible para aviones en Riad y en una refinería en Baréin después de que Israel atacara las instalaciones gasísticas de Pars Sur.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha hablado este miércoles con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y con el emir catarí, Tamim bin Hamad Al Thani, sobre los ataques contra puntos de producción de gas en Irán y Qatar, y ha pedido una moratoria de los embates contra instalaciones energéticas.

"Es de interés común aplicar sin demora una moratoria sobre los ataques dirigidos contra infraestructuras civiles, en particular las infraestructuras energéticas e hidráulicas", ha subrayado Macron en un mensaje en la red social X tras esas conversaciones. Y ha agregado que "la población civil y sus necesidades básicas, así como la seguridad del suministro energético, deben protegerse de la escalada militar".

Irán lanzó diversos ataques este miércoles que provocaron daños en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado de Qatar, en un depósito de combustible para aviones en Riad y en una refinería en Baréin. Esta acometida se produjo después de que Israel atacara las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Qatar, y de que el Ejército iraní prometiera que esas acciones no iban a quedar impunes.

Estados Unidos e Israel mantienen su intensa ofensiva contra Irán, que se ejecuta con ataques selectivos contra miembros de la cúpula iraní, pero ahora también contra infraestructuras energéticas de gran importancia a nivel global. Así, el ataque israelí de este miércoles contra el yacimiento de South Pars ha provocado enfado y preocupación en medio mundo.

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