El hantavirus, un viejo conocido en Argentina: del primer brote en 1996 a los máximos actuales

¿Por qué es importante? Si bien el hantavirus se ha convertido en protagonista tras provocar la muerte a tres personas y dejar, por el momento, hasta ocho casos sospechosos de hantavirus, lo cierto es que en lo que va de año Argentina ya ha registrado ya 41 casos.

En 1996, Argentina enfrentó un brote de hantavirus que causó la muerte de casi el 45% de los infectados, con nueve fallecidos de veinte contagiados. La cepa, conocida como 'virus de los Andes', se destacó por su alta letalidad. En 2018, el brote en Epuyén confirmó que esta cepa era la única capaz de transmitirse entre personas, con 34 casos y 11 muertes tras una fiesta de cumpleaños. Recientemente, un laboratorio vinculado a la OMS confirmó que los contagios actuales son de la cepa Andes, que se transmite poco entre personas. En lo que va del año, Argentina ha registrado 41 casos, superando cifras recientes.

Argentina 1996. Lo que parecía una gripe extraña empezó a matar a jóvenes sanos. En cuestión de días, hasta una veintena de personas se contagiaron, con una letalidad que fue altísima. Y es que casi el 45% de los contagiados murió, es decir, nueve personas de las que contrajeron el hantavirus.

El miedo ya despertaba, ante lo que la ciencia argentina le puso nombre al enemigo. Se llamaría el 'virus de los Andes'. Pasaron 22 años, cuando el brote de Epuyén en 2018 cambió las reglas del juego. Una fiesta de cumpleaños fue el foco: un solo paciente infectó a decenas, resultado en 34 casos y 11 muertos.

Era la confirmación global de que esta cepa del hantavirus era la única capaz de transmitirse persona a persona. De hecho, la periodista especializada en Salud y Ciencia, Graziella Almendral, explicaba este martes en laSexta Noticias que lo primero era "saber exactamente a qué nos estamos enfrentando, qué tipo de virus es dentro de los hantavirus".

Un dato que se conocía durante la mañana de este miércoles tras la confirmación de un laboratorio que colabora con la Organización Mundial de la Salud (OMS): la cepa de hantavirus de los contagios actuales era la temida Andes. En este sentido, no obstante, Almendral apuntaba que "se transmite muy mal entre personas (...) aunque sí existe esa posibilidad".

Si bien el hantavirus se ha convertido en protagonista tras provocar la muerte a tres personas y dejar, por el momento, hasta ocho casos sospechosos de hantavirus, lo cierto es que en lo que va de año Argentina ya ha registrado ya 41 casos. Unas cifras que superan cualquier registro reciente.

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