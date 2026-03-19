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Asesinado en septiembre

El exdirector de Contraterrorismo de Trump apunta a Israel como responsable de la muerte de Charlie Kirk

¿Qué ha dicho? Joe Kent, en una charla de personas MAGA que ya no son tan MAGA, ha señalado que los mensajes del activista ultra rebelan que recibía "muchas presiones de donantes proisraelíes".

Pancarta con el rostro de Charlie Kirk
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Joe Kent está, como se suele decir, tirando de la manta. Lo está haciendo después de presentar su dimisión como director de Contraterrorismo de Donald Trump. Después de renunciar al cargo tras más de dos semanas de guerra con Irán. Una guerra que no quería que sucediera. Una de la que dice que el país persa no representaba una "amenaza inminente". Ahora, ha hablado de la muerte del activista ultra Charlie Kirk, asesinado en septiembre, y ha sembrado dudas en torno a lo que sucedió.

Porque a pesar de que para el presidente de EEUU todo fue por "la violencia de la izquierda", lo cierto es que Kent ha puesto a Israel en el foco. Para ello, y en una charla de gente de MAGA que ya no son tan MAGA, ha contado cómo fue su última charla con Kirk.

"Fue en junio. En la Casa Blanca. Me dijo que evitara que entrásemos en guerra con Irán", ha expuesto el exdirector de Contraterrorismo.

Y ha añadido más: "Kirk defendía que no entrásemos en guerra con Irán y que reconsiderásemos nuestra relación con Israel. Que lo mataran públicamente y que nos impidieran hacer preguntas..."

Ahí es donde aparecen los hebreos: "Sabemos gracias a los mensajes de texto que se han hecho públicos que tenía presiones de donantes proisraelíes".

Además, en dicha charla ha vuelto a defender que Teherán no representaba ninguna amenaza para EEUU, en una oposición la guerra de Irán que le ha costado ahora una investigación del FBI por posible filtración.

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