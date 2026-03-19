A Trump ya le queda grande la guerra de Irán: su "nunca más" a Netanyahu tras atacar el mayor yacimiento de gas del mundo

Los detalles El presidente de EEUU ha pasado de decir que el conflicto ya estaba ganado a un "acabará pronto" en relación a las subidas del petróleo. Dice, además, que se esperaba un escenario "peor".

La guerra en Irán se acerca a su tercera semana. Se acerca a los más de 20 días. Se aproxima de forma constante, escalada tras escalada, al mes de duración. Porque todo comenzó el 28 de febrero. Porque fue entonces cuando EEUU e Israel decidieron bombardear Teherán. Decidieron atacar a un país persa que se ha defendido poniendo su objetivo en el resto de la región. Que ha contragolpeado llevando el conflicto a todos los países posibles usando el arma de la energía. Todo, entre contradicciones de Donald Trump.

Porque el presidente de EEUU no ha hecho otra cosa que decir una cosa un día y la contraria pasadas unas horas. Porque sus palabras ni ayudan ni están ayudando a que el mercado del petróleo se destense, con subida tras subida ante un bloqueo en el Estrecho de Ormuz que no fue capaz de predecir. Uno para que el tan pronto pedía ayuda a los aliados como decía que no era necesaria cuando le dijeron 'no'.

Así ha sido, así está siendo, Trump durante la guerra. Durante una que dio por terminada, que dijo que habían ganado, pero las bombas siguen cayendo tanto en Teherán como en Tel Aviv. Tanto en Irán como en Israel y el resto de países de la región como Kuwait o Emiratos Árabes Unidos. Que atemorizan a los petroleros que buscan cruzar Ormuz, que buscan superar el lugar por el que hasta hace no mucho pasaba el 20% del crudo mundial.

Por el que ya no pasa. Y como no pasa, el precio del barril de crudo se ha disparado. Apenas superaba los 60 dólares antes del comienzo de la guerra; ahora, cerca de la tercera semana de duración, esta por encima de los 110 y subiendo. En algunas estaciones, el crudo está ya por encima de los dos euros.

"Pensé que el petróleo subiría más"

Trump, sin embargo, parece estar en otra realidad: "Vi lo que estaba pasando en Irán. Odio hacer esta excursión, pero tenemos que hacerla. Pensé que los números serían peores. Pensé que el petróleo subiría más, mucho más. No es tan malo, se va a acabar muy pronto".

La guerra, que daba por terminada, ahora "se va a acabar muy pronto". El petróleo, dice Trump, podría haber subido mucho más en el escenario que se estaba imaginando. Lo cierto es que está más caro de lo que estaba cuando asumió el cargo. Un cargo al que llegó prometiendo no meter al país en estas guerras o intervenciones en el exterior. Lleva varias.

Lleva varias ofensivas de este estilo. Ya atacó Irán en junio de 2025. Ya bombardeó Caracas a comienzos de año. En ambas ocasiones, entrar y salir. En esta, sin embargo, ya van casi tres semanas. Sí, los altos cargos de Irán han acusado el golpe. El líder supremo Ali Jamenei murió el mismo 28 de febrero, mientras que también han caído varios dirigentes de gran renombre como Ali Lariyani. Y también, en un ataque, han muerto más de 160 niñas después de un bombardeo a un colegio.

Uno del que Trump culpó a Irán. A la falta de fiabilidad de la munición iraní. Todo apunta a que la responsabilidad fue de EEUU. Así lo dicen ya varios medios según las investigaciones que han realizado, y así habla Axios del supuesto desconocimiento del presidente al ataque de Israel al mayor yacimiento de gas del mundo. Según ellos, la Casa Blanca lo sabía.

"Nunca más", dice sobre otro South Pars

Según el republicano, no: "Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán conocida como South Pars. Solo una pequeña parte resultó dañada. EEUU no sabía nada de esto".

"Israel no volverá a atacar el campo de gas de South Pars, de vital importancia, salvo que Irán decida de manera imprudente atacar a un país inocente como Qatar", ha agregado.

Después de desvelar contactos con Netanyahu, Trump afirmó que no iban a hacer algo así "nunca más" en palabras desde el Despacho Oval junto a la primera ministra japonesa Sanae Takaichi: "Le dije que no hiciera eso y no lo hará. Somos independientes, pero nos llevamos muy bien y estamos coordinados".

Entre el 'sí' y el 'no'. Así se está moviendo Trump. A veces, incluso, pasan horas entre una afirmación y una negativa. Entre un 'vale' o un 'no'. Porque Trump ha dicho que no va a enviar tropas en el terreno. Que no va a iniciar un 'cara a cara' contra las fuerzas iraníes para tratar de asegurar Ormuz. El número de bajas, clave en su decisión.

Al menos en su decisión de ahora. Porque así es el republicano. Porque ya en su día dijo que habían terminado con el programa nuclear de Irán para, seis meses después, avisar con una posible amenaza. Una que su propio exdirector de Contraterrismo ha desmentido, afirmando que no había nada "inminente" que llevase al bombardeo en Teherán.

Sin noticias de Mojtaba Jamenei

Uno que comenzó el 28 de febrero. En casi tres semanas, misiles, proyectiles y drones sobrevuelan el cielo de Oriente Medio con Ormuz bloqueado y el petróleo disparado. El régimen iraní, golpeado, sigue en pie con un Mojtaba Jamenei del que se desconocen tanto su paradero como su propio estado de salud. Los ataques se suceden por un bando y por otro mientras Trump dispara contra todo aquel que no piense como él. Mientras ha afirmado, incluso, que si vuelven a atacar la isla de Kharg será "por diversión".

Así, la guerra suma otro día más. Suma más muertos y también suma más heridos. Nada parece indicar esa victoria de un Trump que cree que la subida del barril de crudo hasta los más de 100 dólares no es tan mala. Que dice haber vislumbrado escenarios "peores" con el crudo a pesar del aumento en los combustibles a lo largo y ancho del mundo. EEUU, ante la sombra de otro posible Vietnam.

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