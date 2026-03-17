¿Tiene Israel armas nucleares? Trump podría haber desvelado el secreto mejor guardado que Tel Aviv lleva años ocultando

Entre líneas Al ser preguntado sobre si Israel lanzará un ataque nuclear contra Irán, el presidente estadounidense se limitó a decir que "nunca harían eso", es decir, implícitamente ha confirmado que tienen la capacidad.

La cuestión de si Israel posee armas nucleares sigue siendo un misterio, con el país manteniendo una postura ambigua al respecto. Aunque oficialmente no se reconoce, figuras como Mordechai Vanunu han afirmado lo contrario, lo que le llevó a ser detenido y condenado a 18 años de prisión. Donald Trump sugirió implícitamente la existencia de dichas armas al no descartar su posesión por parte de Israel. A pesar de los rumores y declaraciones, Israel nunca ha confirmado públicamente tener armas nucleares, mientras Estados Unidos ha evitado abordar directamente el tema.

¿Tiene Israel armas nucleares? Es una duda que ni siquiera el propio país ha despejado. Oficialmente no, pero la rumorología dice lo contrario. Y los que dicen que sí las tienen, como Mordechai Vanunu, acaban detenidos.

Pese al secretismo, Donald Trump ha parecido sugerir que Israel sí tiene armas nucleares porque, al ser preguntado por si el país hebreo atacaría a Irán con un arma de ese estilo, el presidente estadounidense no descartó que no las tuvieran, sino que simplemente aseguró que no lo harían: "Israel no haría eso. Israel nunca haría eso".

Por su parte, Israel nunca lo ha reconocido. Aunque siempre han tirado de ambigüedad y han preferido señalar a Irán por el riesgo de que ellos sí (o también) tuvieran armas nucleares.

Ahora bien, en su intento de guardar el secreto, algún desliz sí que han tenido. "Irán aspira a tener armas nucleares, como Estados Unidos, Francia, Israel y Rusia", afirmaba Ehud Ólmert, el que fuera primer ministro entre 2006 y 2009.

El que quizás dejó más clara esa posibilidad fue Mordechai Vanunu. Él era un técnico nuclear israelí que trabajó durante años en un reactor nuclear en el desierto de Neguev. Filtró a 'The Sunday Times' que Israel tenía armas nucleares. Lo destapó y por eso acabó detenido por una agente del Mossad y condenado a 18 años de prisión.

"Han dañado mis derechos humanos y mi derecho a vivir como un hombre libre", decía. Más de la mitad de la condena la pasó en régimen de aislamiento, es decir, sin contacto con el exterior. Así que aprovechaba los traslados para mostrar mensajes con sus manos a través de las ventanillas.

En 2004 salió en libertad. Sin permiso para abandonar Israel, mantiene su versión de que Israel está ocultando al mundo sus armas nucleares. Y que Estados Unidos ha protegido el secreto hasta ahora. Porque Barack Obama nunca ha querido entrar en ese asunto, pero Trump, a preguntas de los periodistas, lo ha confirmado implícitamente.

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