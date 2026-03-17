Ahora

Una posibilidad real

¿Tiene Israel armas nucleares? Trump podría haber desvelado el secreto mejor guardado que Tel Aviv lleva años ocultando

Entre líneas Al ser preguntado sobre si Israel lanzará un ataque nuclear contra Irán, el presidente estadounidense se limitó a decir que "nunca harían eso", es decir, implícitamente ha confirmado que tienen la capacidad.

Pruebas de armas nucleares.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

¿Tiene Israel armas nucleares? Es una duda que ni siquiera el propio país ha despejado. Oficialmente no, pero la rumorología dice lo contrario. Y los que dicen que sí las tienen, como Mordechai Vanunu, acaban detenidos.

Pese al secretismo, Donald Trump ha parecido sugerir que Israel sí tiene armas nucleares porque, al ser preguntado por si el país hebreo atacaría a Irán con un arma de ese estilo, el presidente estadounidense no descartó que no las tuvieran, sino que simplemente aseguró que no lo harían: "Israel no haría eso. Israel nunca haría eso".

Por su parte, Israel nunca lo ha reconocido. Aunque siempre han tirado de ambigüedad y han preferido señalar a Irán por el riesgo de que ellos sí (o también) tuvieran armas nucleares.

Ahora bien, en su intento de guardar el secreto, algún desliz sí que han tenido. "Irán aspira a tener armas nucleares, como Estados Unidos, Francia, Israel y Rusia", afirmaba Ehud Ólmert, el que fuera primer ministro entre 2006 y 2009.

El que quizás dejó más clara esa posibilidad fue Mordechai Vanunu. Él era un técnico nuclear israelí que trabajó durante años en un reactor nuclear en el desierto de Neguev. Filtró a 'The Sunday Times' que Israel tenía armas nucleares. Lo destapó y por eso acabó detenido por una agente del Mossad y condenado a 18 años de prisión.

"Han dañado mis derechos humanos y mi derecho a vivir como un hombre libre", decía. Más de la mitad de la condena la pasó en régimen de aislamiento, es decir, sin contacto con el exterior. Así que aprovechaba los traslados para mostrar mensajes con sus manos a través de las ventanillas.

En 2004 salió en libertad. Sin permiso para abandonar Israel, mantiene su versión de que Israel está ocultando al mundo sus armas nucleares. Y que Estados Unidos ha protegido el secreto hasta ahora. Porque Barack Obama nunca ha querido entrar en ese asunto, pero Trump, a preguntas de los periodistas, lo ha confirmado implícitamente.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Dimite el director del Centro Nacional de Contraterrorismo de EEUU: "Irán no representaba ninguna amenaza inminente"
  2. Feijóo quiere pactar los gobiernos de Extremadura y Aragón con Vox antes de abril: "No tenemos elección"
  3. Maíllo (IU) pide elegir al candidato del nuevo Sumar antes de mayo y afirma que no se plantean romper el Gobierno
  4. Feijóo, sobre las palabras de Felipe VI reconociendo "abusos" en la conquista de América: "Hacer ahora un examen del siglo XV es un disparate"
  5. Julián, el asesino confeso de Francisca Cadenas, declaró que le sorprendió metiéndose coca y que la mató en un ataque de ira
  6. Rosalía inicia en Lyon su gira mundial con una espectacular puesta en escena y looks impactantes