El alcalde de Chicago firma una orden para investigar al ICE y acusa a la Administración Trump de "régimen autoritario"

Los detalles Ante el temor de ser de nuevo objetivo del presidente, el regidor ha firmado una orden que permitiría un posible procesamiento de los agentes federales, a los que califica de "corruptos" y acusa de sembrar "caos y destrucción".

Chicago ha sido uno de los objetivos de Donald Trump, similar a Los Ángeles, Oregón, Washington y Minneapolis, debido a su control demócrata. El alcalde Brandon Johnson ha criticado al Gobierno de la Casa Blanca, calificándolo de "régimen autoritario" y ha emitido una orden ejecutiva para investigar al ICE. Esta medida surge tras la muerte de dos personas en Minneapolis y detenciones arbitrarias en Minnesota. Johnson ha acusado a los agentes federales de causar "caos y destrucción", y espera que la orden brinde "esperanza" a Chicago y al país, enfrentando las políticas migratorias de Trump. Las protestas continúan por las acciones de los agentes, incluyendo la muerte de Renée Nicole Good y Alex Pretti.

Chicago ha sido, como Los Ángeles, Oregón, Washington y ahora Minneapolis, una de las ciudades objetivo de Donald Trump. Uno de esos lugares en poder del Partido Demócrata en los que el republicano ha fijado su mirada. Brandon Johnson, su alcalde, ha tildado de "régimen autoritario" al Gobierno de la Casa Blanca y ha firmado una orden ejecutiva para investigar y juzgar al ICE.

A unas fuerzas federales que, en apenas un mes, han matado a dos personas en Minneapolis y que están sembrando el caos allá donde van. El motivo de esta orden, según el primer edil, es que puedan ser procesados ante su extralimitación en las operaciones en el estado de Minnesota, donde se están realizando detenciones arbitrarias en una serie de intervenciones que han acabado con la vida de Renée Nicole Good y de Alex Pretti.

"Como parte de esta orden, nuestro departamento de Policía documentará la actividad del ICE y de la Patrulla Fronteriza para tratar de identificar a los agentes en el lugar de los hechos. Esa prueba se conservará y se remitirá a la Fiscalía estatal para su posible procesamiento", ha expresado el regidor en una rueda de prensa.

Y es que Chicago sabe cómo se las gasta Trump. El republicano envió a Illinois a más de un centenar de agentes de la Guardia Nacional para combatir una criminalidad local que comparó con Afganistán. Retiró el operativo a finales de año, al igual que en otras ciudades como Los Ángeles o Portland después de que la justicia impidiera que estos efectivos apoyasen sus redadas migratorias.

Johnson ha remarcado que Trump busca incrementar la presencia de las fuerzas federales en Chicago en los próximos meses. "Seguiremos trabajando y aprendiendo con otras ciudades del país mientras enfrentamos este momento", ha destacado, confirmado que están "preparados" con la orden que ha firmado.

Tras calificar de "corruptos" a los agentes del ICE, ha afirmado que están causando "caos y destrucción" y que se alejan de las prácticas correctas: "No les importa su estatus de ciudadanía. No les importa el proceso. Ni siquiera la inmigración. Estos agentes federales socavan la confianza en las fuerzas del orden".

En ese sentido, espera que la orden ofrezca "esperanza" a Chicago y a todo el país en un "esfuerzo nacional" para hacer frente a las políticas de la Casa Blanca en materia de inmigración.

Todo, tras la operación de la Casa Blanca en Minnesota, con un incremento de las redadas antiinmigración en todo el estado bajo la justificación del aumento de la criminalidad.

Las protestas no han cesado a causa de las actuaciones de los agentes, como las muertes de Renée Nicole Good y de Alex Pretti y la detención de un niño de cinco años.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.