EEUU, al límite

Ocultando el rostro, armados y apuntando a una mujer: el ICE continúa su dictadura del terror y desoye el grito de protesta de todo el país

Los detalles Este sábado por la mañana, en Minneapolis, agentes armados y con el rostro cubierto obligaron a detenerse a una ciudadana que los estaba grabando. Al descender del vehículo, apuntaron directamente hacia ella.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) apuntando a una mujer que les estaba grabando.
Las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) siguen generando una oleada de indignación en todo el país. Este mismo sábado por la mañana, en Minneapolis, agentes armados y con el rostro cubierto obligaron a detenerse a una mujer que los estaba grabando.

Al descender del vehículo, apuntaron directamente hacia ella, exigiéndole que saliera del coche, algo a lo que la mujer se negó. Aunque esta no hizo absolutamente nada, fue detenida. Sin embargo, la Policía de Minneapolis logró intervenir y rescatarla antes de que fuera trasladada a la cárcel.

Este episodio se produce apenas un día después de la huelga nacional convocada bajo el lema 'Sin trabajo, sin escuela, sin compras', una protesta masiva contra las políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump, y la actuación del ICE.

Sin embargo, lejos de frenar la represión, las intervenciones de los agentes antimigración continuaron, motivo por el que miles de personas salieron a las calles en distintos puntos del país para denunciar lo que consideran una brutalidad sistemática por parte del ICE.

Miles de manifestantes

Las protestas se sucedieron en ciudades como Los Ángeles o Nueva York. En Chicago, a pesar del frío y la nieve, manifestantes se concentraron frente a la Torre Trump para exigir el fin de las políticas migratorias del presidente, coreando consignas de rechazo directo a su administración.

En San Francisco, más de 100.000 personas participaron en movilizaciones multitudinarias y Nueva York también vivió protestas masivas al grito de "ICE, fuera ya", mientras Minnesota se consolida como uno de los principales focos de resistencia.

Allí, por segunda semana consecutiva, se registraron grandes concentraciones. En Minneapolis, capital del estado, el recuerdo de Renée Good y Alex Pretti, asesinados en actuaciones vinculadas al ICE, sigue muy presente.

Asimismo cientos de personas se reunieron sobre un lago helado para enviar un mensaje claro contra la represión. Entre los asistentes se encontraba Tom Morello, guitarrista de Rage Against the Machine, quien viajó hasta la ciudad tras actuar la noche anterior con Bruce Springsteen.

"Estamos aquí para sembrar todos los problemas que podamos, porque nos importa la democracia, la libertad y la lucha contra la tiranía, el racismo y el terrorismo de Estado", declaró Morello durante la protesta.

