La indignación de Ferreras ante las detenciones del ICE en EEUU: "Es el nuevo fascismo"

Los agentes de Trump se han llevado a una mujer en Minneapolis que salió de su casa para arrancar el coche. EN el domicilio, su dos hijos; ella, desesperada pidiendo auxilio por teléfono: "Mis niños... están adentro. Ayúdame".

El ICE sigue a lo suyo en Minneapolis. En Minnesota. En EEUU. En un país que vive sumido en el dolor. En la rabia. En el miedo y el terror. Que vive sin saber quién será el siguiente. Que vive con el temor de las detenciones aleatorias de los agentes de Donald Trump. De una especie de milicia armada que arresta y que dispara sin miramientos.

Que hace lo que ha hecho, de nuevo, en el Estado al norte del país que dirige Trump. Porque en Minnesota, porque en Minneapolis, los agentes del republicano han detenido a una mujer, a una madre de dos hijos, cuando salió de su casa para arrancar el coche. Ahí estaba el ICE. Esperando. Esperando para arrestarla.

Para llevársela a pesar de que sus hijos estaban dentro del domicilio. A pesar de que se iban a quedar solos. Sin su madre. Sin nadie que cuidase de ellos ante la detención, la nueva detención, del ICE. Ella, desesperada, tan solo quería que alguien atendiera a los niños.

"Vine a prender el carro. Por favor, ayúdame. Mis hijos, mis niños... están adentro. A mí es que ya me sacaron", se escucha decir a la mujer por teléfono en español.

Ante esta detención, Antonio García Ferreras ha sido contundente ante los "matones" de Trump. En Al Rojo Vivo, ha hablado del "dolor, la rabia, el miedo y el terror que recorre EEUU": "Es el nuevo fascismo".

Trump, mientras, tiene intención de seguir dando alas al ICE a pesar de las cada vez más numerosas protestas que recorren el país. "¿Queremos mantener seguro EEUU? Haremos lo posible para mantenerlo seguro. No, por supuesto que no me voy a retractar", ha afirmado el presidente norteamericano.