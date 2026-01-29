La rabia de Alex Pretti contra el ICE en una manifestación por el asesinato de Renee Good 11 días antes de morir

¿Por qué es importante? En las imágenes que se han difundido se le puede ver gritando a los agentes y golpeando uno de sus coches.

Alex Pretti, un enfermero asesinado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, era un manifestante activo contra las políticas migratorias de Donald Trump. En una protesta el 13 de enero, se le grabó enfrentándose a los oficiales y rompiendo un faro de un coche patrulla. Aunque logró escapar, fue rociado con gas lacrimógeno. Pretti, indignado por la situación migratoria, había participado en manifestaciones tras el asesinato de Renee Good. Los agentes que dispararon a Pretti han sido apartados, y se espera que enfrenten un juicio, según el periodista Ignacio Cembrero.

Alex Pretti, el enfermero asesinado a manos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis el pasado 24 de enero, era un manifestante habitual contra las políticas migratorias del presidente de EEUU, Donald Trump. Así lo muestran las imágenes tomadas el pasado 13 de enero cuando participaba en una protesta por el homicidio de Renee Good, la situación en su país y en su ciudad.

En las grabaciones que se han difundido se le puede ver gritando ostensiblemente a los oficiales: "¡Puta basura!". Acto seguido y preso de un momento de ira, le propina dos patadas al faro del coche de los patrulleros, el cual acaba rompiendo. "¡Que os jodan!", les vuelve a espetar. En ese momento el vehículo se detiene y uno de los agentes sale corriendo hacia él. Tras forcejear, le reduce y le acaba tirando al suelo. Se ha sabido que en ese encontronazo le fracturaron una costilla.

No obstante, Pretti no se rinde y consigue escaparse quitándose la chaqueta, instante en el que se puede apreciar lo que parece un arma en su cintura. Cabe destacar que en ningún momento hace uso de ella. Posteriormente, los agentes del ICE rocían gas lacrimógeno y pimienta contra la multitud para disolver la concentración y poder macharse.

Por otra parte, Pretti era un ciudadano más que estaba indignado con las políticas migratorias de Trump y que, como otros miles, había participado en las protestas tras el asesinato de Renne Good. A pesar de que en dichas concentraciones se habían producido altercados, estos no justifican que los agentes le asesinaran 11 días más tarde. "Estaba muy molesto con lo que estaba sucediendo en Minneapolis y en todo Estados Unidos con ICE", ha comentado en una entrevista Michael Pretti, su padre.

Con todo, los dos agentes federales que dispararon por la espalda al enfermero han sido apartados de sus empleos, así como ha sido suspendido el oficial que disparó a Renee Good. "No es exactamente un reconocimiento de culpa, pero sí que hay indicios de que puedan ser culpables. Espero que algún día sean juzgados", ha comentado el periodista Ignacio Cembrero.

