La inflación nos come: esto es (todo) lo que se podía comprar con 5.000 pesetas y lo (poco) que se puede adquirir ahora con 30 euros

Los detalles Un kilo de solomillo de cerdo ronda hoy los 15 euros, mientras que en 1997 lo encontrábamos por 1.390 pesetas, es decir, casi la mitad.

Vamos a pasar una tarde de compras para comprobar cómo ha cambiado lo que antes podíamos comprar con 5.000 pesetas y lo que podemos adquirir ahora por 30 euros.

Entramos en una carnicería y vemos que un kilo de solomillo de cerdo ronda hoy los 15 euros, mientras que en 1997 lo encontrábamos por 1.390 pesetas, es decir, casi la mitad.

Además, antes con 5.000 pesetas nos sobraría para salir del supermercado con las bolsas llenas, y ahora apenas da para comprar algunos productos básicos.

La inflación no perdona ni en la sobremesa, y es que ahora un café nos costaría 320 pesetas (casi dos euros). "5.000 pesetas me costaba a mí el alquiler de mi casa", expresa una mujer.

En cuanto a la cultura, en la actualidad con 30 euros nos daría para comprar un libro o para dos entradas de cine, aunque no para llenar el depósito del coche, algo que antes sí se podía hacer (y de sobra) con 5.000 pesetas.

