La Fiscalía General de EEUU no investigará por ahora al agente del ICE que mató a Renee Nicole Good en Minneapolis

El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, ha manifestado este domingo que su oficina no tiene intención de investigar por el momento al agente federal de inmigración que mató a tiros a Renee Nicole Good, de 37 años y madre de tres hijos, el pasado 7 de enero al insistir, siguiendo la versión oficial, que el agente actuó en defensa propia porque la mujer intentó atropellarle con su vehículo.

Organizaciones como 'Human Rights Watch' han denunciado por contra que lo ocurrido fue un "asesinato injustificado" y que los vídeos del incidente demuestran que Good en ningún momento intentó usar su vehículo contra el agente.

"Nosotros no vamos a investigar cada vez que un agente se defiende frente a alguien que pone su vida en peligro", ha indicado Blanche en declaraciones a 'Fox News'. "Nunca lo hacemos y nada tiene que ver con lo que ha ocurrido en Minneapolis", ha indicado el fiscal general adjunto.

Blanche ha asegurado que no cederá a las "presiones" del gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, quien ha pedido la apertura de esta investigación y la colaboración, hasta ahora inexistente, entre el Departamento de Justicia y la Policía local para compartir información sobre el incidente.

"Investigaremos cuando sea apropiado investigar y este no es el caso. No era el caso cuando ocurrió y no es el caso hoy", ha indicado Blanche. "Si las circunstancias cambian, lo haremos, pero no vamos a ceder. Si llega la hora, lo haremos, pero esa hora no ha llegado", ha indicado.

Más de 10 días después, los agentes siguen campando a sus anchas, de hecho, han incrementado su represión en la zona. En la misma ciudad donde todo ocurrió, un grupo de oficiales ha detenido violentamente a una persona con discapacidad que tan solo quería pasar por una calle cortada en las últimas jornadas.

Pero estas actuaciones no están teniendo lugar solo en el estado de Minnesota, en el de California otros patrulleros agarraron a un manifestante, mientras otro policía disparaba en la cara con una bala a otro joven.

