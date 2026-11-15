La presunta espía china amante del ex CEO de Nvidia habría violado la ley de EEUU al enviar a China semiconductores de 12.000 millones

¿Qué ha pasado? Según apunta 'The Wall Street Journal', Alice Huang habría organizado el envío de unas piezas de última generación. No se sabe si Jensen, ya dimitido, y otros directivos de la compañía estaban al tanto.

El escándalo en torno a Nvidia se intensifica con la dimisión de Jensen Huang, su CEO, tras revelarse su relación con Alice Huang, presunta espía china. Según 'The Wall Street Journal', Alice podría haber violado la ley estadounidense al organizar el envío de semiconductores a China, valorados en 12.000 millones de dólares. La investigación conecta a Alice con empresas chinas vinculadas a Huawei Cloud. Además, Huang también habría tenido una relación con Kimberly Powell, otra ejecutiva de Nvidia. Estos sucesos han afectado a la compañía, que ha perdido 430.000 millones en valor bursátil, generando incertidumbre en el sector tecnológico y posibles repercusiones en la política estadounidense de exportación de chips.

Otro capítulo más en el culebrón de Nvidia. En esa serie que se ha convertido en una especie de telenovela que tiene absolutamente todo. En esta ocasión, según informa 'The Wall Street Journal, la presunta espía china y amante de Jensen Huang, CEO ya dimitido de la compañía, habría violado la ley de Estados Unidos al organizar el envío a China de semiconductores de última generación valorados en 12.000 millones de dólares.

Tal y como cuenta el medio, lo que queda por aclarar es si Jensen y otros directivos de Nvidia lo sabían e, incluso, si el Departamento de Comercio de Estados Unidos estaba al tanto del asunto.

Uno al que no le falta de nada. Según ha publicado CNBC, Alice Huang, la mujer con la que el cofundador de Nvidia ha reconocido tener una aventura y que podría ser una espía china, habría tenido participaciones en varia empresas del gigante asiático vinculadas a un centro de datos cuyo principal cliente era Huawei Cloud, el negocio de computación en la nube de la tecnológica.

La investigación, que cita a la firma privada de inteligencia Tesare, reconstruye una red de participaciones que conecta a Alice Huang con Shenzhen Yufeng Technology. Huang, según CNBC, fue copropietaria de Shanghai Nexi, una firma que invirtió en Shanghai Century Longteng que, a su vez, controlaba el 50,1% de Shenzhen Yifeng.

Y es que estos líos de faldas, supuesta espía china incluida, han provocado la dimisión de Jesper Huang de una de las principales empresas diseñadoras de microchips del mundo.

Caída bursátil

Reconocido por él mismo que ha sido infiel a su esposa y pidiendo disculpas por ello, según apunta la inteligencia de EEUU la mujer con la que mantuvo una relación extramatrimonial sería una espía del gigante asiático.

Además de esta relación, 'The Wall Street Journal' ha revelado que también habría salido con Kimberly Powell, una alta ejecutiva de la compañía a cargo de su división de salud.

Todos estos asuntos, en especial el de la supuesta espía china, han pasado factura a Nvidia en cuanto a su valor en Bolsa, con 430.000 millones dilapidados en valor bursátil en los días posteriores a la confesión de su cofundador.

La salida de Huang sume a Nvidia en la incertidumbre y amenaza con desestabilizar el ecosistema de la IA, el cual él mismo ayudó a financiar reinvirtiendo el creciente excedente de efectivo de la compañía. Además, puede tener un gran alcance en la política de EEUU en la exportación de chips.

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