El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ha afirmado que Israel no tiene interés alguno en una guerra con más enemigo que Hamás y que la operación terrestre en Gaza llegará cuando las condiciones sean las adecuadas. "Estamos luchando una guerra en el frente sur contra Hamás, preparados para cualquier desarrollo en el norte, Hizbulá esá sufriendo muchas pérdidas. No obstante, no tenemos ningún interés en expandir la guerra", ha afirmado Gallant a preguntas de la prensa sobre una confrontación con Irán. Preguntado sobre la invasión terrestre de Gaza, el ministro ha dicho que "el día que llegue no está muy lejos" pero que "la maniobra empezará cuando las condiciones sean adecuadas". El titular israelí de Defensa no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de una mediación de Catar para la liberación de rehenes, pero ha dicho que "cualquier canal es posible siempre que se llegue al objetivo". Reuters