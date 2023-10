El Ejército de Israel ha anunciado a primera hora del jueves que ha llevado a cabo durante la noche una "incursión selectiva" con tanques en el norte de la Franja de Gaza "como parte de la preparación" para la invasión del enclave, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El Ejército ha recalcado este jueves que sus operaciones tienen como objetivo "erradicar" a Hamás y ha subrayado que, "una vez termine la guerra, no habrá una amenaza militar" desde el enclave palestino

"Como parte de la operación, las fuerzas han localizado y atacado a muchos terroristas, han destruido infraestructuras terroristas, posiciones antitanques y han realizado trabajos de organización de la zona", han explicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Además, han matizado que "las tropas han abandonado la zona al finalizar la misión" y han regresado "a territorio israelí", según reza un comunicado.

"Los que no entienden el mal al que hacemos frente, no entienden por qué hacemos lo que estamos haciendo, por qué estamos golpeando a Hamás en Gaza y por qué vamos a entrar y erradicar a Hamás en Gaza", ha manifestado Jonathan Conricus, portavoz del Ejército israelí. Así, ha destacado durante una comparecencia retransmitida por FDI a través de su cuenta en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que las comunidades israelíes situadas en los alrededores de la Franja "no pueden vivir con esta amenaza cerca".

"Si no erradicamos a Hamás, este peligro durará y tendremos que hacerle frente de nuevo en el futuro", ha argumentado, antes de prometer que las fuerzas israelíes "se van a encargar de Hamás, de forma total y adecuada". "Al final de la guerra, no habrá una amenaza militar desde la Franja de Gaza. No veremos escenas de civiles israelíes indefensos asesinados, quemados, violados y mutilados por terroristas", ha apuntado Conricus. En este sentido, ha destacado que el Ejército israelí tomará "en algún momento" la decisión de "pasar las operaciones a la siguiente fase", en aparente referencia a una ofensiva terrestre a gran escala.

La radio del Ejército de Israel ha anunciado minutos antes la operación militar, subrayando que las FDI han llevado a cabo "una inusual y extensa incursión terrestre de infantería y fuerzas blindadas", que ha sido la de "mayor alcance y profundidad" en dicho territorio.

"Su propósito es atacar objetivos de Hamás desde dentro de la Franja y fortalecer la defensa. Se trata de una operación más amplia que las incursiones llevadas a cabo hasta ahora en las últimas dos semanas en la Franja de Gaza", ha apuntado la emisora.

Por su parte, el periódico palestino 'Filastín', vinculado a Hamás, ha comunicado esta mañana que se están produciendo "violentos enfrentamientos armados" en el centro-este del territorio.