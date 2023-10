Al menos seis personas han resultado heridas en la noche de este viernes tras impactar un dron en las inmediaciones egipcia de Taba, que se encuentra en la gobernación de Sinaí del Sur, al lado de la frontera con Israel. Según fuentes del Hospital de Taba, cinco pacientes han sido dados de alta tras recibir el tratamiento necesario, mientras que el personal sanitario está tratando de estabilizar al sexto paciente.

El proyectil ha afectado a un aparcamiento de ambulancias y un edificio residencial asignado al equipo médico, informa el medio egipcio Cairo 24. Sin embargo, por el momento no hay una confirmación pública por parte de las autoridades. Además, han identificado otro "objeto extraño" que cayó este viernes cerca de la central eléctrica de la localidad turística de Nuweiba, en el mar Rojo, a unos 70 kilómetros al sur de la ciudad egipcia de Taba. No obstante, no han especificado si el incidente ha provocado daños materiales o heridas.

Por otro lado, el dron que cayó en Taba tampoco ha sido identificado. Este "cayó la mañana del viernes, 27 de octubre, cerca de un edificio adyacente al hospital de Taba". "El incidente causó heridas leves a seis personas que fueron tratadas en el hospital y salieron después de ser atendidas", ha señalado el portavoz de las Fuerzas Armadas egipcias, Gharib Abdelhafez.

Además, ha añadido que "el incidente está siendo investigado por un comité especializado de las autoridades competentes", sin aportar más detalles sobre este suceso o si está relacionado con la guerra entre el grupo islamista Hamás e Israel. Fuentes de seguridad egipcias ha informado a EFE en condición de anonimato que la acción también causó daños en un edificio residencial de la localidad, situada en el norte de la península del Sinaí.

Asimismo, la cadena de televisión estatal egipcia Al Qahera News ha indicado que el proyectil provocó daños en un garaje de ambulancias y en una residencia para la administración del Hospital de Taba, y difundió fotografías de la destrucción en el interior de un edificio y de un coche calcinado.

Por su parte, las fuentes consultadas por EFE han apuntado que las fuerzas de seguridad y equipos especializados ya han iniciado las investigaciones para "revelar las circunstancias de lo ocurrido" y determinar quién lanzó el proyectil y cuál fue el punto de lanzamiento del mismo. Asimismo, los informantes apuntaron que "todas las posibilidades están abiertas" tras este suceso y que "Egipto se reserva el derecho de respuesta en el momento oportuno", algo de lo que también informó Al Qahera News.

Este incidente tiene lugar en el marco de los enfrentamientos entre el Ejército de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que ha encendido las alarmas de que el conflicto se extienda a lo largo de la región. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han señalado que tienen conocimiento del incidente, pero que ha tenido lugar "al otro lado de su frontera", según ha podido saber el periódico 'Times of Israel'. Asimismo, Ejército de Israel ha sugerido que el proyectil fue disparado "desde el área del mar Rojo", en una aparente referencia a Yemen, desde donde los Hutíes, aliados de Irán, habrían efectuado el disparo contra territorio israelí.

El segundo en diez días

Este incidente se produce unos días después de que al menos nueve egipcios resultaran heridos y una torre de control quedara destruida por los disparos por "error" de un carro de combate israelí contra un puesto militar egipcio en la frontera con la Franja de Gaza. El Ejército egipcio aseguró entonces que la torre fue alcanzada "accidentalmente por fragmentos de un proyectil de un tanque israelí" en el marco de la guerra en la Franja de Gaza.

Asimismo, indicó que "la parte israelí expresó inmediatamente su pesar por el incidente involuntario que ocurrió". Sin embargo, Taba se encuentra en el este de la península del Sinaí y a más de 250 kilómetros de la frontera de Egipto con la Franja de Gaza. La acción tiene lugar en un momento en el que varias milicias aliadas de Irán, incluidos los rebeldes hutíes del Yemen, han amenazado con atacar Israel ante el "genocidio" que dicen están llevando sus militares contra la población gazatí.

Egipto, histórico mediador entre las milicias palestinas e Israel, está desempeñando un papel fundamental durante la guerra, ya que la ayuda humanitaria que está llegando hasta el momento a Gaza transita a través del paso fronterizo de Rafah, que conecta el enclave palestino con la península del Sinaí egipcio.

Un comité de investigación de las fuerzas de seguridad han llegado al lugar donde ha impactado el cohete y han iniciado una investigación para revelar las circunstancias, agregando que "una vez que se determine" el responsable "todas las opciones estarán sobre la mesa". Egipto, aseguran, "se reserva el derecho de responder en el momento apropiado".