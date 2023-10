Estados Unidos ha lanzado este jueves dos ataques contra instalaciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria de Irán en el este de Siria, según ha dicho el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, en un comunicado. Por su parte, Irán se prepara para realizar maniobras militares a gran escala. Todo ocurre en medio de una escalada con el conflicto entre Israel y Gaza.

Asimismo, los bombardeos se producen después de que el Pentágono haya confirmado que al menos un contratista ha muerto en un incidente cardiaco mientras se refugiaba y 21 soldados estadounidenses han sufrido heridas leves en varios ataques con drones de milicias proiraníes en Irak y Siria desde el pasado 17 de octubre.

El Pentágono no ha ofrecido más detalles sobre las posibles bajas de sus ataques en el este de Siria de este jueves, que ha definido como bombardeos de precisión en defensa propia. "Si los ataques de los subsidiarios de Irán contra las fuerzas de EEUU continúan, no dudaremos en tomar las medidas necesarias para proteger a nuestra gente", ha avisado. Antes, también había asegurado que no tiene "intención ni deseo de participar en más hostilidades".

"Pero estos ataques respaldados por Irán contra fuerzas estadounidenses son inaceptables y deben cesar. Irán quiere ocultar su mano y negar su papel en estos ataques contra nuestras fuerzas. No les dejaremos", ha insistido. El secretario ha dejado claro también que estos ataques no están relacionados con la respuesta estadounidense al conflicto entre Israel y Hamás. Además, ha pedido a todos los países que eviten tomar medidas que puedan contribuir a que la guerra se extienda a otras regiones.

Irán realiza maniobras militares a gran escala

Por su parte, las Fuerzas Armadas iraníes realizarán maniobras militares a gran escala con vehículos blindados, artillería, misiles, helicópteros y drones en los próximos días, en medio de las tensiones en la región por el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás. Los ejercicios militares durarán dos días y se llevarán a cabo en la provincia de Isfahán, en el centro del país, informó este viernes la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

El Ejército informó de que uno de las maniobras que se llevarán a cabo participarán 200 helicópteros, pero no ofreció más detalles. Irán celebró el ataque de Hamás, grupo que apoya, y ha advertido en numerosas ocasiones del peligro de que se extienda el conflicto si Israel no detiene los bombardeos sobre Gaza.

La República Islámica de Irán e Israel son enemigos acérrimos, suponen una amenaza existencial mutua, compiten por la hegemonía regional y mantienen una guerra encubierta con ciberataques, asesinatos y sabotajes. Teherán lidera una coalición informal marcadamente antiisraelí conocida como Eje de la Resistencia, que incluye también a Hamás, el grupo libanés Hizbulá y la Yihad Islámica, además de a otras milicias palestinas, iraquíes o yemeníes.

Algunas de esas milicias han atacado posiciones estadounidenses en los últimos días, a lo que Estados Unidos respondió este jueves con bombardeos contra instalaciones vinculadas con la Guardia Revolucionaria iraní en Siria.