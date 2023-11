El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha defendido que para lograr "una paz sostenible" en Gaza, Israel "no puede reocupar la Franja", desplazar a sus ciudadanos o reducir su territorio.

"La única forma de lograr una paz sostenible es a través del no desplazamiento de los palestinos en Gaza, la no reocupación de la Franja, el bloqueo o la reducción del territorio", ha afirmado Blinken.

Estas declaraciones, ofrecidas en una rueda de prensa con motivo de su visita a Tokio para participar en una reunión de cancilleres del G7, llegan después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, haya confirmado la intención de mantenerse en la Franja una vez el Ejército haya acabado con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Creo que Israel tendrá, durante un período indefinido, la responsabilidad general de la seguridad, porque hemos visto lo que ocurre cuando no la tenemos. Cuando no tenemos esa responsabilidad de seguridad, lo que tenemos es la erupción del terror de Hamás a una escala que no podíamos imaginar", ha asegurado Netanyahu en declaraciones a la cadena estadounidense 'ABC'.

Así, el primer ministro de Israel se erige como garante de un futuro mejor, a salvo del "terror", para israelíes y para palestinos.

El G7 pide una pausa humanitaria

Las declaraciones de Blinken también se producen después de que los ministros de Exteriores del G7 hicieran hoy un llamamiento en favor de una pausa humanitaria en Gaza para facilitar la creación de un corredor seguro que permita la entrada inmediata de ayuda y pidieran hacer lo posible para evitar una escalada y expansión del conflicto palestino-israelí.

"Hemos sido muy claros desde el primer día: Gaza no puede estar gobernada por Hamás, Israel no puede ocupar Gaza y no se pueden producir desplazamientos de palestinos", ha insistido Blinken, añadiendo que ha encontrado "una gran unidad" por parte del Grupo de los Siete.