La enfermera ucraniana Oksana Martynenko y sus compañeros tienen 21 bebés que cuidar en una clínica improvisada en un sótano residencial en las afueras de Kiev, todos ellos niños de gestación subrogada cuyos padres no pueden ir a recogerlos debido a la guerra. Mientras tanto, ella tiene su propia familia de la que preocuparse. Sus hijos están en la región alrededor de Sumy, una ciudad a unas 200 millas (320 km) al este de la capital que ha sido bombardeada por las fuerzas rusas. Es demasiado peligroso para Martynenko intentar alcanzarlos, por lo que viven con su abuela: "No hemos podido llegar a casa desde el 24 de febrero", dijo a Reuters el martes, mientras cambiaba uno de los pañales del bebé. "Soy de la región de Sumy, pero no puedo ir allá. Tengo niños en casa... Ellos (los rusos) comenzaron a bombardear nuestro pueblo ayer", aseveraba.