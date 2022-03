Cuando se cumplen tres semanas del inicio de la invasión rusa de Ucrania, una de las grandes preguntas es cuál es realmente la estrategia militar de Vladímir Putin y sus principales objetivos en el país vecino. El almirante retirado de la Flota Juan Rodríguez Garat lo analiza al detalle en MVT sobre el mapa del territorio ucraniano.

El Donbás, el verdadero objetivo

Rodríguez Garat utiliza un símil ajedrecístico para describir "el primer intento del ataque a Kiev", que compara "con una tentativa de hacerle el mate del pastor a un jugador inexperto, como son tanto Putin como Zelenski".

"Fracasado eso, condicionó la ofensiva que tiene más sentido desde el punto de vista militar: por el sur desde Crimea y por el norte desde Bielorrusia, tomar todas las posiciones alrededor del Dniéper y aislar al ejercito ucraniano que está combatiendo en el Donbás, que es el verdadero objetivo", abunda el experto.

A su juicio, "aunque quisiera" y "con el personal que tiene desplegado", Putin "no puede tomar Kiev". "Por lo tanto, tiene que seguir presionando para mantener inmovilizadas fuerzas ucranianas en la defensa de esa ciudad, pero no es su objetivo claramente", sostiene el militar retirado.

La importancia de Mariúpol

Rodríguez Garat asimismo explica que, "una vez fracasado el envolvimiento por norte y sur", dado que las tropas rusas tampoco han podido tomar Járkov, "lo único" que Putin "tiene para presentar a su opinión pública son éxitos en el sur que no llegan a completar el territorio que quiere 'liberar', que es el Donbás".

Ahí radica para él la importancia de Mariúpol, "una ciudad del Donbás": "Sin ella no puede cantar victoria", incide el experto, que señala que, cuando el líder ruso cuando consiga dominar el territorio del Donbás, podrá decir que "ha finalizado la operación especial militar y por lo tanto me quedo donde estoy".

En opinión del almirante, Odesa, en cambio, "no es un objetivo para él", puesto que "si toma Odesa va a tener que devolverla o jamás tendrá una paz en Ucrania", ya que esta ciudad "es imprescindible para Ucrania e incluso para Europa, puesto que "la mayor parte de exportaciones de artículos vitales salen de allí". En este sentido, cree que el bombardeo en esta zona "no es más que mantener la presión para mejorar la posición de sus peones de cara a las tablas que se van a producir en las mejores condiciones posibles".

Putin "no se puede permitir una guerra larga"

Por otra parte, Juan Rodríguez Garat sostiene que Putin "no se puede permitir una guerra larga, entre otras cosas, porque no ha preparado reservas". "No puede mantener a los hombres que tiene desplegados permanentemente en Ucrania", insiste el experto, que opina que "el límite en este momento que puede darle a la guerra serán tres o cuatro meses".

No obstante, advierte de que el presidente ruso tampoco puede "permitirse el lujo de terminar la guerra sin haber 'liberado', que es lo que ha ofrecido al pueblo ruso, a sus camaradas del Donbás". En el vídeo que ilustra estas líneas puedes ver el análisis completo del almirante, también sobre la amenaza nuclear de Moscú y sus pretextos para lanzar esta invasión.