Dasha pudo salir del país hace unos días y en esta entrevista con Ana Pastor describe lo "horrible" que es la situación que están viviendo los ucranianos por la invasión rusa. "La gente está desesperada, perdida, yo no tengo palabras para explicar mis emociones. Es algo horrible. No te lo crees hasta que llega a la puerta de tu casa", señala.

Ella logró huir del país por un corredor humanitario, pero recuerda que no todo el mundo lo ha logrado y ha sido asesinado durante la invasión. "Nos dejaron un camino verde y nos dijeron que podíamos salir, pero no siempre es verdad. Hay gente que ha salido y no ha podido llegar", ha agregado respecto a los atentados contra los corredores humanitarios.

Por su parte, Llanos, la mujer valenciana que la ha acogido durante años, ha explicado que hasta hace poco no se imaginaban que esto podía pasar. "Un día antes le dije que saliera y me dijo 'tranquila, la guerra está muy lejos'. Estuve días sin salir nada de ella, ha sido mucha la angustia y el miedo", narra ante las cámaras de El Objetivo.