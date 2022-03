Mykola Valentinovych, de tan solo 20 años, ha tenido que beber agua en numerosas ocasiones para contar su historia. Lo ha hecho ante los medios ucranianos vestido con el uniforme ruso y explicando su historia de guerra. Valentinovych es uno de los soldados rusos detenidos en Ucrania. "He visto mucha gente muerta. Tengo 20 años y ya he visto fosas comunes. Vi cadáveres reales. Es terrible", ha aseverado el joven, que ha indicado que no sabía que iba a combatir en Ucrania, ya que las tropas avanzaron durante cuatro días sin recibir ataques y traspasando la frontera sin saber que lo hacían.

El joven cabo habla así ante 'Ukraine Media Center', un medio de iniciativa pública apoyado por el Gobierno ucraniano con sede en Leópolis cuyo principal objetivo es ayudar a los medios a cubrir la guerra en Ucrania. Así, Valentinovych ha querido advertir a "los padres que tienen hijos que van a combatir" para que no lo hagan: "No envíes a tus hijos aquí porque lo que hay aquí son cosas muy aterradoras. Nuestros solados están muriendo, tus niños, tus hijos".

"Sacadnos de aquí, porque no veo el sentido de la guerra. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de proteger a su país. Irrumpimos en su casa como fascistas. Sin saber el objetivo, nos tiraron como carne. No sabemos los objetivos, las metas, pero nos matan", ha continuado. En este sentido, se ha dirigido directamente a Putin: "Creo que te equivocas. Eres el culpable de esto. Te pido que acabes con esto". "Muchos niños mueren. Gente que he visto tal vez hayan perdido a sus hijos. Estoy seguro de que nuestro país nunca será perdonado", ha lamentado.

Además, lanza un mensaje a su madre por si, de alguna forma, llega a verlo: "Mamá si ves esto: si te dicen que todo está en orden, no lo creas. Rusia ya ha cometido este crimen. No quería hacerlo, mamá. Aquí me dan bien de comer. Estamos protegidos. Por la única forma en la que puedo morir es por los bombardeos de los míos". Y zanja: "Tengo miedo. Todos tenemos miedo. Ni siquiera entendemos lo que estamos haciendo".