Tres semanas después del inicio dela invasión rusa, Natasha ha logrado huir de Ucrania junto a su suegra y sus dos hijos. Ahora se encuentran en Polonia pero más tarde viajarán a Zaragoza, donde vivirán un tiempo para huir del horror de la guerra.

"Yo no me he despedido de mi tierra porque regresaré pronto, falta poco para ganar. Estoy aquí para salvar la vida de mis hijos y poder apoyar a mi ejército, mis héroes, los que están protegiendo a mi patria y mi gente", ha señalado al respecto.

En su intervención en Más Vale Tarde también ha dejado un mensaje muy contundente contra los que están llevando a cabo la invasión en su país: "Lo que está pasando me rompe el corazón. No es un ejército, son tropas de asesinos y terroristas".

Ya fuera de su país, Natasha reconoce que "es el primer día que respira tranquilamente" porque no oye "ni aviación ni explosiones". Su familia y ella han logrado huir, pero tienen claro que no tardarán en volver.