La OTAN ha afirmado que Rusia puede estar organizando una operación encubierta con armas químicas en Ucrania, y el origen de todo esto es que Rusia denunció que Estados Unidos estaba desarrollando armas químicas en laboratorios ucranianos. Para conocer más a fondo la situación y saber qué tipo de armas podrían tener las tropas rusas, Más Vale Tarde ha contado con la explicación del jefe de Investigación de laSexta, Manu Marlasca.

El periodista ha explicado que lo que Ucrania cree es que Rusia está haciendo una Operación bandera falsa, que implicaría que cuando Rusia utilice armas químicas o biológicas se escuden en que ya habían avisado. Lo cierto es que Rusia firmó, como tantos otros países en 1997, la Convención de las Armas químicas, que implica que está prohibida su fabricación, su almacenamiento, su proliferación y su utilización. Sin embargo, 'El Español' han hablado del posible arsenal químico que podría tener Vladimir Putin. A continuación, las armas químicas que Manu Marlasca ha expuesto en el plató.

-El gas mostaza, empleado por las tropas alemanas contra los aliados en 1915. A día de hoy, explica el experto, "se sigue utilizando con bastante éxito".

-El el gas sarín, utilizado en el ataque en el metro de Tokio por la secta Aum Shinrikyo que causó centenares de muertos. Más recientemente, ha sido empleado en Siria en 2015, cerca de Damasco, con el resultado de 1.700 personas muertas

-El novichok, un agente tóxico ruso que sirve para en venerar

-El cloro, empleado en la Primera Guerra Mundial y en Siria hasta en 85 ataques.

-El carfentanilo, poderoso anestésico que se ha usado en veterinaria y también por los rusos.

-El TCDD, un tóxico con el que las tropas norteamericanas gaseaban al Vietcong en los años 60 y 70.

-El Polonio, el tóxico con el que envenenaron al antiguo espía del KGB Litvinenko.

Como indica el periodista, "no hay pruebas de que Ucrania tenga armas químicas, pero sí hay pruebas de que Rusia haya utilizado estas armas". La nota tranquilizadora, en cambio, la ha puesto en Más Vale Tarde Juan Rodríguez Garat, almirante de la flota retirado, quien ha apuntado a que las armas químicas siempre han sido "el arma del pobre", y que no encaja con Rusia. "No parece más que parte de la guerra de desinformación. A Rusia no le conviene su uso porque es perfectamente rastreable su procedencia, deja huellas y no hay forma de negarlo después. No cambia nada en el equilibrio de la guerra", ha explicado, apuntando a que "no serán más que bulos para acusarse unos a otros".