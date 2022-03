El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha hablado sobre el periodista español Pablo González, que lleva más de dos semanas detenido por las autoridades polacas, quienes le acusan de ser un agente de la inteligencia militar rusa. Ha confirmado que han podido contactar con él, que está "en buen estado" y que está recibiendo asistencia consular.

Sin embargo, no ha explicado los motivos concretos de su acusación por respetar la privacidad del periodista: "No debemos de difundir aquellos datos que ellos no quieren y solamente a las personas que ellos quieren. Como ministro de Asuntos Exteriores no le puedo dar esa información".

"El cónsul se ha desplazado para visitarle personalmente como pedí, ha hablado con su esposa en varias ocasiones, y está en contacto con su abogado", ha explicado Albares, quien confirma que está "en un buen estado". Además, el responsable de Exteriores, que abordará la situación este jueves con su homólogo polaco, ha confirmado que "está formalmente encausado".

Por otro lado, ha contado que se le acaba de proveer un abogado de oficio, en concreto una abogada polaca que puede estar en contacto con las autoridades judiciales