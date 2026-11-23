Los detalles Además, una chica que inmortalizaba lo ocurrido con su teléfono móvil ha sido arrojada al suelo y ha tenido que ser trasladada al hospital de la región. Todo mientras el detenido gritaba: "Solo tengo 17 años".

En Oakland, California, agentes del ICE han protagonizado un controvertido incidente al detener violentamente a menores, incluyendo a un ciudadano estadounidense de 17 años que gritaba tener papeles. Este operativo, llevado a cabo en plena calle, fue presenciado por vecinos que grabaron el suceso. Además de las detenciones, los agentes agredieron a testigos, empujando a una chica al suelo y lanzando gas pimienta y bombas de humo para dispersar a la multitud. La brutalidad de esta acción, enmarcada en la política migratoria de Donald Trump, ha suscitado críticas por las detenciones injustificadas y el uso excesivo de la fuerza.

No hablar de ello no significa que no siga pasando. Porque los agentes del ICE siguen persiguiendo a las personas migrantes en Estados Unidos y no han cambiado en nada su modus operandi. Actúan con muchísima violencia y detienen a quien sea, en plena calle. Les da igual que sean menores o que se trate de un ciudadano estadounidense. Es el caso de lo vivido en Oakland, en California.

Allí se ha producido una actuación de los agentes contra la migración del presidente Donald Trump que ha vuelto a provocar mucha polémica. En el vídeo que acompaña esta información pueden escuchar cómo uno de los chicos que está siendo detenido asegura, a gritos, que tiene papeles.

Porque se le escucha gritar desesperadamente: "I'm only seventeen"; es decir: "Solo tengo 17 años". Además, es un ciudadano estadounidense y por ello, les suplica a los agentes que le dejen libre. Pero le reducen y se lo llevan esposado.

Ha sucedido en mitad de la calle y bajo la atenta mirada de los vecinos, que graban el momento. Además, junto a este menor han detenido a otro ciudadano, también estadounidense, sin dar ninguna explicación.

Una brutalidad policial que esta vez se ha vivido en las calles de Oakland, California, y que no ha estado dirigida solo hacia los detenidos. Los testigos que intentaban grabar han recibido empujones. De hecho, una chica ha sido literalmente arrojada al suelo y arrastrada para poder mover un coche. Ha tenido que ser trasladada al hospital.

Y por si todo esto fuera poco, los agentes antimigración han lanzado gas pimienta y bombas de humo para dispersar a los testigos. Una violencia policial de los matones de Trump que, una vez más, se ha saldado con detenciones injustificadas.

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