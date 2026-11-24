Edificios destruidos en Gaza, vistos desde el lado israelí de la frontera

El contexto Netanyahu asegura que su muerte se produce tras la captura de su predecesor en una operación israelí llevada a cabo en el terreno en Gaza hace tres meses.

El Ejército israelí ha matado este martes al jefe del servicio de inteligencia interior de Hamás, Naim Mohamed Abu Nahal, en un ataque en la ciudad de Gaza, norte del enclave palestino, según informaron el Gobierno israelí y el Ministerio del Interior gazatí.

En un comunicado, el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, indicó que su muerte se produce tras la captura de su predecesor en una operación israelí llevada a cabo en el terreno en Gaza hace tres meses.

El ejército israelí y el Shin Bet, el servicio de seguridad interior, señalaron en un comunicado conjunto que habían atacado a un alto cargo de Hamás —sin identificarlo— y añadieron que más adelante se facilitarían más detalles.

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