Borrell critica a las instituciones de la UE que tratan de ganarse las simpatías de Trump

Los detalles El exvicepresidente de la Unión Europea (UE) ha defendido este miércoles la "coherencia" de la posición del Gobierno de España ante el conflicto bélico de Oriente Medio y ha lamentado "la desunión europea"

Josep Borrell, exvicepresidente de la Unión Europea, defendió la "coherencia" de la postura española ante el conflicto en Oriente Medio y criticó la "desunión europea". Durante un encuentro en San Sebastián, Borrell destacó que España ha ganado "prestigio internacional" al no permitir el uso de sus bases para ataques a Irán. Por otro lado, José Manuel García-Margallo advirtió que esta postura podría ser "peligrosa" y enfatizó la importancia de la lealtad en alianzas como la OTAN. Arancha González Laya prevé que el conflicto tendrá consecuencias a largo plazo en la región, mientras Ana Palacio subrayó la necesidad de mantener la alianza con EE.UU.

El exvicepresidente de la Unión Europea (UE) Josep Borrell ha defendido este miércoles la "coherencia" de la posición del Gobierno de España ante el conflicto bélico de Oriente Medio y ha lamentado "la desunión europea", con instituciones "jugando los papeles que no le corresponden y queriendo ver quién le cae más simpático a Trump".

"No, así no se hace una Europa fuerte y respetable", ha asegurado Borrell durante su intevención, que ha recogido EFE, en un encuentro empresarial en San Sebastián. Allí, ha debatido con otros tres exministros de Asuntos Exteriores: Ana Palacio, José Manuel García-Margallo y Arancha González Laya.

El predecesor de Kaja Kallas, la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que este miércoles abordará la situación en un programa especial de El Objetivo, ha dicho que España ha adoptado "una posición singular una vez más, una posición difícil" ante el presidente de Estados Unidos (EEUU), con la que cree que el Gobierno ha ganado "prestigio internacional, ha salido reforzado".

"El ataque a Irán para hacer frente a una amenaza inminente no se justifica, es ineficaz y peligroso. España ha hecho bien en decirlo y en no permitir usar las bases a EEUU para llevar a cabo esos ataques", ha asegurado.

García-Margallo, por el contrario, opina que la "singularidad" de postura adoptada por España "puede ser extremadamente peligrosa" en un momento además en que se invoca un derecho internacional que "no existe". El exeurodiputado del Partido Popular (PP) ha subrayado que, "cuando uno forma parte de una alianza militar y estratégica" como la OTAN, "hay que estar con tus aliados para que ellos estén contigo si tienes problemas".

"No se trata de ceder, me parece una simplicidad lo que se está diciendo de que Francia, Alemania, el Reino Unido, Jordania, etcétera, lo que han hecho es ceder. No, hay un conflicto, un aliado ha entrado en conflicto, y ellos han entendido que tenían que cumplir esas obligaciones. Es hoy por ti, mañana por mí", ha enfatizado, tras mostrar su preocupación por las "graves consecuencias" que la postura española puede conllevar para España.

González Laya, por su parte, cree que la guerra desatada tras el bombardeo de Israel y EEUU a Irán será "una cuestión de semanas, no de meses", porque "ya se están empezando a ver las consecuencias económicas y geopolíticas", aunque ha vaticinado que "las consecuencias para la región serán de años, de muchos años" hasta que vuelva "a un cierto equilibrio".

"Me da la impresión de que se ha elegido una guerra de la que no se sabe muy bien cómo se va a salir. Irán no es Venezuela, Irán es enormemente complejo: es religión, es identidad, es etnia, es nacionalismo, es el estrecho de Ormuz. Es una lucha por la supremacía en la región, y todo esto no se puede dirimir simplemente sin haber preparado bien la puerta de salida", ha remarcado la exministra del PSOE.

Ana Palacio ha señalado que a Trump "no hay quién lo interprete", aunque piensa que debe primar la alianza con EEUU y que España "no se puede permitir el lujo de no prestar las bases" a EEUU en este conflicto".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.