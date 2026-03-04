Merz intenta justificar su actitud tras no defender a España frente a Trump: "En cuestiones comerciales, Europa actúa unida"

Los detalles El canciller alemán ha intentado justificar su comportamiento durante su reunión con Trump, en la que se mantuvo en silencio mientras el líder de EEUU cargó contra Reino Unido y España.

Donald Trump ha cargado contra Reino Unido, acusándoles de ser "muy poco cooperativos" y ha amenazado a España con vetar cualquier trato que tenga con el país por negarse a que los estadounidenses utilicen la base de Morón o Rota para la guerra en Irán.

"Mañana o, mejor todavía, hoy podría parar todo lo que tenga que ver con España", destacó, mostrándose dispuesto a cortar todo el comercio que tiene con el país por ser un aliado "terrible".

"Están siendo poco amigables. Se lo he dicho y no lo quieren hacer. España no tiene nada que necesitemos. Tienen buena gente, pero no tienen un buen liderazgo", llegó a decir delante del canciller alemán, Friedrich Merz.

Mientras todo esto ocurría, el canciller alemán se mantuvo en silencio, pasivo y sin reacción ante las duras críticas de líder de EEUU contra sus socios. Además, también aprovechó para dejarle un recado a España por el gasto en defensa. "España es el único que no quiere aceptarlo", aseguró durante su encuentro con Trump.

Ahora, recoge cable e intenta justificar su comportamiento. "Le he dejado muy claro que no se puede firmar un acuerdo aislado con Alemania o un acuerdo con toda Europa, pero sin España. Aquí estamos todos juntos en el mismo barco, y se lo he dejado muy claro durante el almuerzo", ha asegurado, indicando que en el momento no quiso "escalar o discutir en público este conflicto".

"El canciller se pronunció después sobre la secuencia (de declaraciones) y dejó claro que en cuestiones comerciales Europa actúa unida. En cuestiones comerciales cierra filas contra amenazas arancelarias y otras amenazas", ha dicho el portavoz del Gobierno alemán, Stefan Kornelius, en una rueda de prensa ordinaria. Quizás, Merz decidió tirar de sumisión para evitar encerronas como la que vivió Zelenski.

Lo cierto es que, la primera reacción de Merz ante Trump dejó muy sorprendido al Gobierno de España. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, señaló que no esperaba que saliera en defensa del Gobierno español ante las críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, y su amenaza de suspender el comercio, mostrándose convencido de que Angela Merkel u Olaf Scholz no habrían actuado de la misma forma.

