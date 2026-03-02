Sánchez condena los ataques de Irán y Hizbulá y llama a detener esta "espiral": "La violencia solo genera más violencia"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha recordado que las bombas alcanzan objetivos militares, "pero también calles, aeropuertos, colegios y hogares de civiles inocentes".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a detener la escalada de violencia en Oriente Próximo tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Sánchez condenó las acciones recientes de Irán, Hizbulá e Israel, subrayando que la violencia solo genera más violencia y afecta a civiles inocentes. También criticó los ataques de Irán a varios países de la región y el lanzamiento de misiles de Hizbulá. El presidente enfatizó la necesidad de volver a la diplomacia y el diálogo, rechazando el ataque unilateral de EE.UU. e Israel y la respuesta iraní. Asimismo, destacó la represión en Irán, especialmente hacia las mujeres, pero condenó el atropello a la legalidad internacional.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a "detener de inmediato la espiral" que se está produciendo en Oriente Próximo a raíz del ataque lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán, condenando las acciones llevadas a cabo en las últimas horas por el régimen iraní así como por el partido-milicia libanés Hizbulá y por el Ejército israelí en Líbano.

"La violencia solo genera más violencia. Las bombas alcanzan objetivos militares, pero también calles, aeropuertos, colegios y hogares de civiles inocentes", ha denunciado Sánchez en un mensaje en la red social 'X'.

El presidente ha condenado "enérgicamente todos los ataques ilegales e indiscriminados contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de la región" que ha llevado a cabo Irán, recordando que el régimen iraní ha atacado Arabia Saudí, Bahréin, Qatar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait y Omán.

"También condenamos", ha añadido el presidente, "el lanzamiento de misiles de Hizbulá y el ataque de Israel al Líbano", que en las últimas horas ha dejado al menos 30 muertos, según las autoridades libanesas. Cabe recordar que hay unos 650 soldados españoles desplegados en este país en el marco de la Fuerza Interina de la ONU para Líbano (FINUL).

"Deben detener de inmediato esta espiral y volver al marco de la diplomacia y el diálogo", ha reclamado el jefe del Ejecutivo, en línea con el mensaje que ha estado trasladando el Gobierno desde el sábado, rechazando el "ataque unilateral" lanzado por Estados Unidos e Israel contra Irán así como la respuesta iraní a los mismos y reclamando la desescalada.

Estás palabras del presidente del Gobierno se producen después de que hace unos días, durante la gala de los premios Goya, tildase el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán como "un atropello a la legalidad internacional", haciendo "un llamamiento a la desescalada".

"Rechazamos el régimen de Irán. Uno en el que los ciudadanos sufren la represión, sobre todo las mujeres. Sin embargo, denunciamos el atropello a la legalidad internacional, que no traerá nada bueno para la región ni para el mundo", destacaba en ese momento.

Albares convoca al embajador de Irán

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha anunciado que el embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha sido convocado al Ministerio para trasladarle la "condena" del Gobierno a los ataques "injustificados" que ha llevado a cabo el régimen iraní contra países de Oriente Próximo así como Chipre en respuesta a la operación lanzada por Estados Unidos e Israel.

Según ha explicado a la prensa en declaraciones antes de un acto en la sede de Exteriores, el embajador iraní ha sido convocado "para trasladarle nuestro rechazo y nuestra condena a esas acciones injustificadas de Irán hacia los países de Oriente Medio" así como contra Chipre.

Durante la convocatoria, se exigirá al embajador iraní "que cesen inmediatamente" y se le recordará que "también ponen en peligro a los ciudadanos españoles que se encuentran en la región en estos momentos", unos 30.000.

