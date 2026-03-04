Sánchez recupera el "No a la guerra" y afirma que "el miedo a represalias de alguno" no definirá la posición de España

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno asegura que no serán "cómplices de algo que es malo para el mundo" y traslada que el Ejecutivo ya está estudiando medidas "si es que fueran necesarias" para hacer frente a las consecuencias económicas que pueda traer el conflicto.

"No a la guerra". Con estas cuatro palabras, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado la posición de España en el conflicto que se vive en Oriente Próximo, exigiendo a Estados Unidos, Israel e Irán que cesen sus ataques "antes de que sea demasiado tarde".

"Debemos aprender de la historia y no podemos jugar a la ruleta rusa. Las potencias involucradas deben cesar sus actividades", ha trasladado en su comparecencia institucional desde el Palacio de la Moncloa.

Pese a no hacer alusiones directas a los ataques de Donald Trump, Sánchez sí que ha asegurado que España no puede ser "cómplice de algo malo para el mundo solo por el miedo a las represalias de alguno", entendiendo que ese 'alguno' hacía alusión al mandatario estadounidense y a su retórica incendiaria, que también ha sufrido Reino Unido en las últimas horas.

"Nadie sabe qué pasará ahora, ni siquiera están claros los objetivos del primer ataque", ha reconocido Sánchez, que ha recordado los conflictos en Ucrania y en Gaza y la postura del Gobierno durante los mismos, que se resume en tres 'noes': "No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, no a asumir que el mundo puede resolver sus conflictos a base de bombas y no a repetir los errores del pasado".

En definitiva, ese "no a la guerra" que Sánchez ha abrazado y que ha respaldado al recordar la entrada de nuestro país en la guerra de Irak durante el Gobierno de José María Aznar. El presidente del Gobierno ha hablado del "regalo del trío de las Azores" que hicieron al mundo el propio Aznar, George W. Bush y Tony Blair, cuando la "administración estadounidense nos arrastró a otra guerra" que nos llevó, según Sánchez, al periodo de "mayor inseguridad en Europa desde la caída del muro de Berlín".

El Gobierno estudia "medidas" para paliar los efectos de la guerra

Como ya pasase en la guerra en Ucrania, Pedro Sánchez ha anunciado que su Gobierno está estudiando medidas que "puedan proteger a los españoles" a nivel económico "si es que fueran necesarias". Recordemos las grandes caídas que se han registrado en las bolsas mundiales y la subida en el precio del petróleo, que ya se está notando en los precios del carburante en todo el mundo.

Según Sánchez, el "dinamismo" de la economía española permite que tengamos "los recursos necesarios para hacer frente a esta crisis", trasladando su disposición de hablar con los agentes sociales para ponerlas en marcha. Del mismo modo, el Ejecutivo trabajará con los países de la región y con los aliados europeos.

"Nuestros compatriotas pueden tener la seguridad de que vamos a protegerles", ha aseverado Sánchez, que ha enfatizado que no se puede "responder a una ilegalidad con otra".

Como primera reacción al discurso de Sánchez, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno de "ir contra la seguridad de España" por su posicionamiento contra el ataque de EEUU e Israel contra Irán, que atribuye a sus intereses electorales.

La amenaza de Trump a España

Este martes, durante su encuentro con Friedrich Merz en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Donald Trump amenazó con cortar "todo el comercio" estadounidense con España después de que el Gobierno trasladase su decisión de no dejar usar las bases de Morón y Rota a las fuerzas estadounidenses en sus ataques contra Irán.

Tras conocer este posicionamiento del Gobierno, el presidente de Estados Unidos calificó a España como un socio "terrible", recordando su amarga queja ante la negativa de subir el gasto en Defensa al 5% del PIB. "Alemania fue entusiasta, todos lo fueron. España no lo hizo", lamentó Trump.

Pese a la decisión de España de no dejar usar las bases de Morón y Rota, Trump afirmó que "nadie" le impedirá que sus aviones aterricen allí en su camino hacia Irán. "Ahora España dice que no podemos usar sus bases. Eso se acabó. Podemos usar sus bases si queremos. Podemos volar y utilizarlas. Nadie nos va a decir que no podemos hacerlo", añadió.

