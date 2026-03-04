Turquía afirma que ha interceptado un misil lanzado desde Irán que se dirigía a su espacio aéreo y se reserva el "derecho a responder"

El contexto Se trata del primer incidente de este tipo desde el estallido del conflicto en Oriente Medio por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

Las autoridades de Turquía han anunciado este miércoles el derribo por parte de sistemas de defensa aérea de la OTAN de un misil balístico disparado desde Irán que "se dirigía a su espacio aéreo" tras sobrevolar Irak y Siria. Se trata del primer incidente de este tipo desde el estallido del conflicto en Oriente Medio por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El Ministerio de Defensa turco ha indicado que el misil fue "neutralizado" por "elementos del sistema de misiles y defensa aérea de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental", antes de confirmar el impacto en Dortyol, en la provincia de Hatay, de una de las municiones usadas para derribar el proyectil.

"No hay fallecidos o heridos por el incidente", ha manifestado en su comunicado, en el que ha recalcado que "la determinación y capacidad para garantizar la seguridad del país y sus ciudadanos están en su nivel más alto".

En este sentido, ha sostenido que "mientras Turquía apoya la estabilidad regional y la paz, es capaz de garantizar la seguridad de su territorio y sus ciudadanos, sin importar de dónde venga la amenaza". "Todo paso para defender nuestro territorio y espacio aéreo será dado de forma decidida y sin dudarlo", ha adelantado.

"Recordamos que nos reservamos el derecho a responder a cualquier actitud hostil hacia nuestro país. Pedimos a todas las partes que eviten acciones que puedan propagar aún más el conflicto en la región", ha dicho la cartera de Defensa turca, que ha reseñado que "seguirá manteniendo consultas con la OTAN y otros aliados".

La OTAN condena el lanzamiento y denuncia sus ataques "indiscriminados" en la región

La OTAN ha condenado el lanzamiento del misil balístico por parte de Irán contra Turquía y ha reafirmado su respaldo a Ankara frente a los "ataques indiscriminados" de Teherán en la región en respuesta a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

"Condenamos que Irán haya atacado a Turquía. La OTAN se mantiene firmemente junto a todos los aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en toda la región", ha afirmado en declaraciones remitidas a Europa Press la portavoz de la OTAN, Allison Hart, tras el ataque a uno de los Estados miembro de la organización.

La Alianza ha reafirmado que su postura de disuasión y defensa "sigue siendo sólida en todos los ámbitos", también en lo que respecta a la defensa aérea y antimisiles, sobre todo tras el primer incidente de este tipo tras el inicio de los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán el sábado.

