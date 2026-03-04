Bruselas actuará por proteger sus intereses tras la amenaza de Trump a España: "Plena solidaridad con todos los Estados miembros"

Pedro Sánchez y Donald Trump se dan la mano en la cumbre de paz celebrada en Egipto

El contexto Trump amenazó con cortar todas las relaciones comerciales de Estados Unidos con España después de la negativa del Gobierno a que las fuerzas estadounidenses utilicen las bases de Morón y Rota para sus ataques contra Irán.

La Comisión Europea ha mostrado su solidaridad con los Estados miembros frente a las amenazas comerciales de EE.UU. hacia España por su postura en la guerra contra Irán. Olof Gill, portavoz comunitario de Comercio, afirmó que la UE está preparada para proteger sus intereses y aboga por mantener relaciones comerciales estables con EE.UU. Tras las declaraciones de Trump, Bruselas llamó a Washington a respetar el acuerdo alcanzado el verano pasado, que limitaba los aranceles al 15%. Trump criticó a España por no permitir el uso de sus bases para la ofensiva contra Irán y amenazó con cortar el comercio.

La Comisión Europea (CE) expresó este miércoles solidaridad "plena" con todos los Estados miembros y aseguró que está dispuesta a actuar para salvaguardar los intereses de la Unión Europea (UE) tras las amenazas comerciales de Estados Unidos a España por su posición en la guerra contra Irán.

"Nos solidarizamos plenamente con todos los Estados miembro y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos dispuestos a actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE", ha indicado en una declaración remitida a los medios el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, en relación al aviso de la Casa Blanca.

"La Comisión garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea", ha añadido, para después incidir en que el Ejecutivo comunitario seguirá "abogando por unas relaciones comerciales transatlánticas estables, predecibles y mutuamente beneficiosas por el bien de todos".

Bruselas reaccionó ya en un primer momento el martes, inmediatamente después de las palabras de Trump, con una llamada a Washington a cumplir con los compromisos asumidos en el marco del acuerdo que el pasado verano sellaron el presidente de Estados Unidos y la jefa del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

La tregua alcanzada en Escocia el pasado julio se entendió como el fin de la crisis arancelaria con un pacto que fijó un techo del 15% a los gravámenes americanos sobre las compras a la Unión Europea, a cambio de que los europeos renunciaran a tomar medidas de represalia.

"España está siendo terrible", según Trump

"El comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos está profundamente integrado y es mutuamente beneficioso", ha razonado ahora el portavoz comunitario, para después advertir de que "salvaguardar esta relación, en especial en un momento de disrupción global, es más importante que nunca y va claramente en interés de las dos partes".

En este contexto, Gill se ha referido a la Declaración Conjunta consensuada en julio por Trump y Von der Leyen como un "importante acuerdo comercial", al tiempo que ha subrayado que la Comisión Europea "espera que Estados Unidos cumpla plenamente los compromisos asumidos" en el documento.

"España está siendo terrible, he pedido cortar todos los acuerdos con España", dijo Trump el martes, en declaraciones desde el Despacho Oval y ante el canciller alemán, Friedrich Merz, quien más tarde no reaccionó a la amenaza contra España, pero sí apuntó que los aliados tratan de "convencer" a España de que llegue al 3% o 3,5% del PIB en gasto militar acordado en el seno de la OTAN.

El presidente norteamericano tachó de "poco amistosa" la postura de España de no permitir usar las bases en suelo nacional para lanzar la ofensiva contra Irán. "No tiene un gran liderazgo, es el único aliado de la OTAN que no acordó llegar al 5% y de hecho no pagan ni siquiera el 2%", afeó.

"Vamos a cortar todo el comercio", insistió, para asegurar después que su Administración "no quiere tener nada con España" e insistir en que Washington "tiene el derecho de cesar mañana, u hoy, todo lo que tiene que ver con España".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.