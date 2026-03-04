EEUU defiende que podría "embargar" a España y acusa al Gobierno de "poner vidas americanas en riesgo": "Son terribles"

Los detalles El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, vuelve a insistir en que podrían actuar contra España después de que el Gobierno de Sánchez se haya negado a que usen las bases de Morón y Rota para atacar a Irán.

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, ha afirmado en una entrevista en la CNBC que España "pone en riesgo vidas estadounidenses" al negarse a que usen las bases de Morón y Rota para atacar a Irán. "Cualquier cosa que ralentice nuestra capacidad para la guerra pone en riesgo vidas estadounidenses", ha señalado.

De esta forma, ha acusado al Gobierno español de ser "poco cooperativo con respecto a las bases estadounidenses". Bessent ha confesado que considera que la frustración del presidente Donald Trump con el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "justificada" porque "han sido terribles".

Por tanto, apoyándose en este argumento de que puede poner "en riesgo" vidas americanas, el secretario del Tesoro de EEUU ha defendido que podrían llevar a cabo el "embargo" comercial con el que ha amenazado Trump al país. En concreto, podrían recurrir a la ley de poderes económicos de emergencia internacional, sin pasar por el Congreso, para realizar esta operación.

Un momento que ha aprovechado para acusar a España de ser el "único miembro de la OTAN" que no cumple con el requisito de la organización. "La OTAN nunca ha sido más fuerte gracias al presidente Trump y los españoles no quieren pagar su parte justa", ha defendido.

Una entrevista en la que también ha anunciado que el arancel global del 15% comenzará esta semana y "volverá a las tasas anteriores dentro de cinco meses".

Bruselas actuará por proteger sus intereses

Por su parte, la Comisión Europea (CE) ha expresado la solidaridad "plena" con todos los Estados miembros y ha asegurado que está dispuesta a actuar para salvaguardar los intereses de la Unión Europea (UE) tras las amenazas comerciales de Estados Unidos a España por su posición en la guerra contra Irán.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha mostrado su apoyo a España tras las amenazas de Trump de cortar el comercio: "Acabo de mantener una llamada con el presidente Sánchez para expresarle la plena solidaridad de la UE con España. La UE siempre garantizará que los intereses de sus Estados miembros estén plenamente protegidos", ha señalado en la plataforma de redes sociales en X.

"Nos solidarizamos plenamente con todos los Estados miembro y todos sus ciudadanos y, a través de nuestra política comercial común, estamos dispuestos a actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE", ha indicado en una declaración remitida a los medios el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, en relación al aviso de la Casa Blanca.

"La Comisión garantizará la plena protección de los intereses de la Unión Europea", ha añadido, para después incidir en que el Ejecutivo comunitario seguirá "abogando por unas relaciones comerciales transatlánticas estables, predecibles y mutuamente beneficiosas por el bien de todos".

