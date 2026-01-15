"El mundo está para darse a la bebida": la confesión de Kaja Kallas ante el caos global y las amenazas de Trump

Los detalles La jefa de la diplomacia de la UE confesó en privado ante eurodiputados que, con amenazas de Trump sobre Islandia y conflictos por todo el mundo, la política global da ganas de abrir una copa y relajarse un poco.

El panorama internacional está para echarse a llorar… o para abrir un buen vino. No lo decimos nosotros: es la confesión que hizo Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, a los periodistas. Según recoge el medio 'Politico', la mejor traducción de su comentario es simple y directa: "El mundo está para darse a la bebida".

La frase no surgió de la nada. Se produjo durante la Conferencia de Presidentes del Parlamento Europeo, un encuentro de líderes de los grupos políticos donde los eurodiputados se felicitaban por el Año Nuevo. Quienes estuvieron presentes recuerdan que Kallas bromeó: "No soy gran bebedora, pero quizá este sea un buen momento para empezar", en referencia a la situación internacional, que muchos consideran surrealista.

¿Por qué lo dijo?

La frase de Kallas refleja un mundo en crisis constante, con tensiones que parecen no tener fin:

Donald Trump y sus amenazas sobre Groenlandia , que se suman ahora a su interés por Islandia . Según medios estadounidenses, el embajador que Trump quiere colocar allí bromea con convertir la isla en el estado número 52 de Estados Unidos . La noticia ha generado nerviosismo en Reykjavik , y las autoridades islandesas ya han pedido explicaciones a Washington.

, que se suman ahora a su interés por . Según medios estadounidenses, el embajador que Trump quiere colocar allí bromea con . La noticia ha generado , y las autoridades islandesas ya han pedido explicaciones a Washington. Protestas masivas en Irán , donde la represión del régimen ha dejado cientos de muertos . Kallas ha señalado que la UE estudia nuevas sanciones contra el país.

, donde la represión del régimen ha dejado . Kallas ha señalado que la contra el país. Conflictos en Ucrania y Gaza , que siguen sin solución y mantienen a la diplomacia europea en alerta constante.

, que siguen sin solución y mantienen a la diplomacia europea en alerta constante. Operaciones estadounidenses en Venezuela, que añaden otra capa de incertidumbre a la política internacional.

En este contexto, la frase "el mundo está para darse a la bebida" no es solo un chiste. Es un reflejo del agotamiento y la incredulidad de los diplomáticos europeos ante un mundo imprevisible y caótico. Entre amenazas sobre territorios, decisiones políticas inesperadas y crisis en múltiples frentes, Kallas resumió con humor lo que muchos piensan en Bruselas y más allá: a veces lo único que queda es asumirlo… y quizá abrir una copa.

