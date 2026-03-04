Última hora
Comparecencia de Pedro Sánchez, en directo | Sánchez: "La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: 'No a la guerra'"
Pedro Sánchez valora las amenazas lanzadas por Donald Trump desde el Despacho Oval de la Casa Blanca este martes, cuando aseguró que Estados Unidos cortaría "todo el comercio" con España tras la negativa del Ejecutivo a que las fuerzas estadounidenses usen las bases de Morón y Rota en su ofensiva contra Irán.
Teresa Ribera asegura que a EEUU "tampoco le interesa" romper relaciones comerciales con la UE
La respuesta de Moncloa a Trump antes de que comparezca Sánchez
La amenaza de Trump
Pedro Sánchez responde a Trump desde la Moncloa
El presidente del Gobierno insiste en que este Ejecutivo "está con quienes tiene que estar". "En momentos como este, nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles", ha añadido. "Nuestra posición no es en absoluto ingenua, es coherente", ha reiterado en otro momento de su discurso.
"Muy a menudo las guerras estallan por una concatenación de causas", advierte Sánchez recordando la I Guerra Mundial. Defiende el presidente que no se puede ser un testigo impasible de las injusticias. "La pregunta es si estamos del lado de la legalidad internacional", añade.
En este punto, el presidente del Gobierno anuncia que están estudiando posibles medidas económicas para ayudar a los hogares ante la previsible subida de precios, por ejemplo de los combustibles.
El presidente Sánchez explica que va a actuar como en otros conflictos, trabajando para que los compatriotas que estén en países en guerra puedad "volver cuanto antes a casa".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comienza su declaración institucional desde Moncloa. "Quiero expresar la solidaridad del pueblo español con el pueblo de Irán", comienza. "Tenemos que estar preparados para la posibilidad de que sea una guerra larga", añade. Asegura que la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: "No a la guerra".
Teresa Ribera asegura que a EEUU "tampoco le interesa" romper relaciones comerciales con la UE
La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha afirmado este martes que a Estados Unidos "tampoco le interesa romper relaciones comerciales con la Unión Europea" y que es importante "mantenerse firme".
Así lo ha señalado la exministra española en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press al ser preguntada por la afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que España es un aliado "terrible" y de que ha dado orden de cortar el comercio con España.
Ribera ha salido en defensa de España y ha insistido en que la política comercial de los Estados miembros la dirige la Comisión Europea.
"Las competencias son de la Comisión. El comercio exterior de la Unión Europea se negocia en bloque y la última negociación comercial tuvo lugar el verano pasado. Nos gustará más o menos, pero no se puede salir de esa foto en este momento. No es posible entablar represalias comerciales o relaciones comerciales cada uno de los Estados miembros con terceros países, tampoco con Estados Unidos ni a la inversa", ha explicado.
La respuesta de Moncloa a Trump antes de que comparezca Sánchez
El Ejecutivo de Sánchez recuerda que si Trump quiere cortar las relaciones comerciales debe hacerlo respetando la voluntad de las empresas privadas así como los acuerdos firmados con el conjunto de la Unión Europea.
Este martes escuchamos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazar con cortar "todo el comercio" con España en respuesta a la posición del Gobierno de negar el uso de las bases de Morón y Rota a las fuerzas estadounidenses en su ofensiva contra Irán. Trump sostuvo que la operación contra el régimen de los ayatolás había suscitado un respaldo generalizado, pero consideró que las posiciones de algunos países europeos, "como España, han sido terribles".
Pedro Sánchez responde a Trump desde la Moncloa
Buenos días. Arrancamos el miércoles pendientes de la declaración institucional del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el Palacio de la Moncloa, después de la amenaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra España. Sánchez comparecerá a las 9:00 horas para analizar, además, los últimos acontecimientos internacionales, con especial atención a la situación de Oriente Próximo.