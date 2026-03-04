Comparecencia de Pedro Sánchez, en directo | Sánchez: "La posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: 'No a la guerra'"

El presidente del Gobierno insiste en que este Ejecutivo "está con quienes tiene que estar". "En momentos como este, nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles", ha añadido. "Nuestra posición no es en absoluto ingenua, es coherente", ha reiterado en otro momento de su discurso.

"Muy a menudo las guerras estallan por una concatenación de causas", advierte Sánchez recordando la I Guerra Mundial. Defiende el presidente que no se puede ser un testigo impasible de las injusticias. "La pregunta es si estamos del lado de la legalidad internacional", añade.

En este punto, el presidente del Gobierno anuncia que están estudiando posibles medidas económicas para ayudar a los hogares ante la previsible subida de precios, por ejemplo de los combustibles.

El presidente Sánchez explica que va a actuar como en otros conflictos, trabajando para que los compatriotas que estén en países en guerra puedad "volver cuanto antes a casa".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comienza su declaración institucional desde Moncloa. "Quiero expresar la solidaridad del pueblo español con el pueblo de Irán", comienza. "Tenemos que estar preparados para la posibilidad de que sea una guerra larga", añade. Asegura que la posición del gobierno de España se resume en cuatro palabras: "No a la guerra".

Teresa Ribera asegura que a EEUU "tampoco le interesa" romper relaciones comerciales con la UE

La vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, ha afirmado este martes que a Estados Unidos "tampoco le interesa romper relaciones comerciales con la Unión Europea" y que es importante "mantenerse firme".

Así lo ha señalado la exministra española en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press al ser preguntada por la afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, de que España es un aliado "terrible" y de que ha dado orden de cortar el comercio con España.

Ribera ha salido en defensa de España y ha insistido en que la política comercial de los Estados miembros la dirige la Comisión Europea.

"Las competencias son de la Comisión. El comercio exterior de la Unión Europea se negocia en bloque y la última negociación comercial tuvo lugar el verano pasado. Nos gustará más o menos, pero no se puede salir de esa foto en este momento. No es posible entablar represalias comerciales o relaciones comerciales cada uno de los Estados miembros con terceros países, tampoco con Estados Unidos ni a la inversa", ha explicado.