Vox confirma que no apoyará la investidura de Guardiola, pero sigue dispuesto a llegar a un acuerdo

¿Qué ha dicho? "Ahora mismo no hay acuerdo y Vox no apoyará hoy a María Guardiola para que sea presidenta. Pero estamos dispuestos a seguir buscando un acuerdo", ha reconocido Calle, quien ha señalado que "echaremos las horas que haga falta en llegar a un acuerdo".

El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha anunciado que su partido no apoyará la investidura de la 'popular' María Guardiola, aunque sigue abierto a negociar. Fernández Calle criticó a Guardiola por no cumplir con las promesas de cambio tras su anterior apoyo. Vox exige garantías claras de que se implementarán las políticas que consideran necesarias en Extremadura. Aunque Guardiola intentó convencer a Vox, destacando la necesidad de centrarse en lo que une a ambos partidos, Vox considera insuficiente su discurso y afirma que aún queda "mucho recorrido" para llegar a un acuerdo.

El portavoz de Vox Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha confirmado este miércoles que su formación no apoyará la investidura de la 'popular' María Guardiola, aunque ha reconocido que sigue dispuesto a llegar a un acuerdo.

"¿Para qué nos pide su voto Guardiola? ¿Para seguir haciendo lo mismo que estos años? Entonces ya le digo yo que no", le ha espetado. "Ahora mismo no hay acuerdo y Vox no apoyará hoy a María Guardiola para que sea presidenta. Pero estamos dispuestos a seguir buscando un acuerdo", ha reconocido Calle, quien ha señalado que "echaremos las horas que haga falta en llegar a un acuerdo". "Usted sabe lo que nosotros queremos cambiar, lo tiene por escrito", ha añadido.

"Le votamos hace cuatro años para acabar con el cortijo socialista pero usted no ha cumplido. Sí ahora hubiese acuerdo, todo será distinto. Una vez sí, pero dos no va a pasar", ha añadido. De esta manera, ha hecho hincapié en que su partido necesita "certezas" y "garantías" de que se va "a llevar a cabo lo que no se ha llevado a cabo en Extremadura".

Según ha señalado, "lo primero son las políticas, las iniciativas y los proyectos, eso es lo primero", tras lo que ha apuntado Fernández Calle que "solo después de eso, si hay acuerdo, cuando tengamos claras cada medida, cada punto, cada cambio que se va a hacer en Extremadura, cómo se va a hacer, con qué dotación presupuestaria", entonces "será el momento de hablar de quién hace cada una de esas cosas".

"Esta sesión de investidura no puede ser otro capítulo de bloqueo. Ya se han celebrado unas elecciones. Cogí un partido con 20 diputados y ahora tenemos 29", ha indicado este miércoles Guardiola.

Así, ha insistido en que "los ciudadanos nos han vuelto a dar su confianza con un 43% de votos. Los ciudadanos dicen que la izquierda no es una alternativa. No podemos bloquear y rechazar confrontando. Reflexionen y asuman su responsabilidad".

Ya este martes, en el inicio de la sesión de investidura, la extremeña intentó, sin éxito, convencer a Vox para que este miércoles cuando se celebre la votación, apoyen su propuesta de Gobierno.

La 'popular' tendió la mano a Vox y recalcó que no son incompatibles "ni existen muros" entre ellos: "Nadie puede negar que juntos impulsamos medidas que han funcionado y yo no voy a regodearme en la diferencia, sino no centrarme en lo que nos une". "Aquí no estamos ni por Pedro Sánchez, ni por Santiago Abascal, ni por Ione Belarra, ni por Alberto Núñez Feijóo..." sino "por las mujeres y hombres de Extremadura", aseveró.

No obstante, como han demostrado este miércoles, a los de Santiago Abascal el discurso de Guardiola les ha parecido poco. Pese a los ataques al Gobierno nacional y el acercamiento en algunas posturas, fuentes de la dirección de la formación han explicado a laSexta que todavía queda "mucho recorrido".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.