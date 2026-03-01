Borrell: "Vender que este ataque es para preservar la paz por una amenaza nuclear de Irán es engañar al mundo"

El exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores dijo en laSexta Xplica que "todo demócrata se alegrará de que los iraníes salgan libres del régimen de Irán", pero que su liberación no tendría nada que ver con una amenaza real.

Josep Borrell, exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, se preguntó en laSexta Xplica si realmente el embajador de Estados Unidos y su consejo de seguridad creían que "Irán es una amenaza nuclear para la paz mundial". Lo hizo en el marco de los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní, que tuvieron lugar este sábado y se han extendido hasta este domingo.

"¿Pero no nos dijeron hace unos meses que habían destruido un arma nuclear? ¿En qué quedamos, fue destruido o no?", se cuestionó además el exvicepresidente de la Comisión Europea.

Por este motivo, sostuvo que "vender a la opinión pública mundial que este ataque es para preservar la paz mundial amenazada por el peligro nuclear de Irán es engañar al mundo".

"Todo demócrata se alegrará de que los iraníes salgan libres del régimen de Irán, pero que no nos digan que esos ataques están causados porque sino la paz mundial estaba amenazada", sentenció.

Los ataques se cobraron las vidas de cientos de ciudadanos en territorio iraní, además de la vida de su líder supremo, Ali Jamenei, que falleció en uno de los bombardeos contra su residencia.

