La reina Letizia, familiares y amigos despiden al periodista Fernando Ónega: "Un profesional al que todos nos queríamos parecer"

Los detalles El periodista y gran cronista de la Transición ha muerto a los 78 años. Familiares y amigos se despiden de él en la capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia de Madrid.

Familiares y amigos de Fernando Ónega se han despedido del reconocido periodista en la capilla ardiente en la Casa de Galicia en Madrid. Su esposa Ángela y sus hijas Cristina y Sonsoles recibieron el féretro, rodeado de coronas y flores. Personalidades como Alberto Aza y políticos como Mariano Rajoy e Isabel Rodríguez asistieron al velatorio. La reina Letizia también acudió para rendir homenaje, recordando a Ónega como un referente del periodismo en los años 90. Letizia destacó su admiración por Ónega y lamentó que el rey no pudiera asistir debido a compromisos en Sevilla. La capilla ardiente contó con un homenaje musical de gaiteros, y permanecerá abierta hasta las 21:00 horas.

Familiares y amigos de Fernando Ónega se han despedido del periodista y cronista político en la capilla ardiente que se ha instalado en la Casa de Galicia de Madrid.

Su mujer, Ángela y sus hijas Cristina y Sonsoles Ónega han acudido a primera hora para recibir el féretro del periodista, fallecido este martes a los 78 años, y ante el que se están colocando decenas de coronas y ramos de flores.

Alberto Aza, exjefe de la Casa del Rey y del gabinete del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez ha sido una de las primeras personalidades que han acudido al velatorio, al que también han acudido políticos como el expresidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz; o la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez,

"Ha sido un profesor, un maestro del periodismo, un personaje irrepetible y muestro su agradecimiento por su sentido común y su inteligencia y por su inmenso respeto a los demás", ha señalado Aza a la entrada de la capilla por la que también están pasando decenas de amigos periodistas.

En el interior de la capilla ardiente, que permanecerá abierta hasta las 21:00 horas, un grupo de gaiteros han homenajeado al periodista lucense, nacido en Mosteiro (Pol).

La reina Letizia ha sido otra de las personas que ha querido acudir a la capilla ardiente para despedir al periodista. "Era un profesional al que todos nos queríamos parecer cuando estudiábamos periodismo en los años 90", ha señalado al llegar a la Casa de Galicia de Madrid donde se ha instalado el velatorio.

"Vengo a dar un abrazo y a reconocer una profesión; el periodismo, un medio; la radio y a un profesional artesano que es Fernando Ónega", ha dicho antes de entrar en la capilla ardiente y dar el pésame a la familia, entre la que se encuentra su amiga Sonsoles.

Letizia ha recordado emocionada cómo todos los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Información de Madrid en los años 90 "teníamos a Fernando Ónega como un hombre inalcanzable, como un profesional al que todos nos queríamos parecer" y ha recalcado que "me ha acompañado toda la vida" a través de la radio.

"Y luego tuve la suerte de que conocí a una de sus hijas en los trabajos en los que fui redactora, así que Fernando pasó de ser un referente al padre de mi amiga", ha señalado.

La reina ha explicado que al rey le hubiera gustado hacer lo mismo y "honrar" hoy a Fernando Ónega, pero que en Sevilla también "le esperaban con mucho cariño" un grupo de personas con diferentes discapacidades.

Su majestad ha recordado las palabras "amables" que han dedicado a Ónega compañeros de diferentes radios y programas y en concreto ha rememorado a Carlos Alsina, de Onda Cero, cuando señalaba que Fernando "era un trabajador incansable" por lo que Letizia ha puntualizado: "Descanse ya tranquilo Fernando Ónega".

