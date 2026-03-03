Ahora

Futuro incierto

Los tres escenarios que plantea el Pentágono sobre el futuro de Irán: de una versión más radical del régimen a una salida 'a lo Venezuela'

Los detalles Según el 'Wall Street Journal', Trump está dispuesto a respaldar a grupos armados iraníes para derrocar al régimen de los ayatolás.

Una mujer iraní abraza un retrato de Ali Jamenei.
El futuro de Irán sigue siendo una incógnita. Se abren varios posibles escenarios. Desde una transición al estilo Venezuela a un cambio desde dentro. Ya sea espontáneo o financiado por Estados Unidos. Aunque el 'Wall Street Journal' asegura que Trump está dispuesto a respaldar a grupos armados iraníes para derrocar al régimen de los ayatolás y desde el Pentágono valoran tres posibles escenarios.

De momento, ni el propio republicano tiene claro qué pasará con Irán. Él ha lanzado su ofensiva y, aunque ha reconocido que ve con mejores ojos un relevo de Jamenei dentro del país que una vuelta del sha, tampoco puede garantizar el futuro del régimen ayatolá: "Me parece que alguien de dentro podría ser más apropiado, si es que existe tal persona, pero tenemos gente así. Tenemos gente... más moderada".

Y ahora, según el 'New York Times', el Pentágono plantea tres posibles escenarios, algo contradictorios entre sí. El primero es que el régimen iraní apueste por una figura más radical que Jamenei. Es decir, los ayatolás se mantendrían con un líder aun más beligerante. Una opción que sería la "peor" según Trump: "Supongo que el peor escenario sería que hiciéramos esto y luego llegara alguien que fuera tan malo como la persona anterior, ¿verdad? Eso podría pasar. No queremos que eso pase".

El segundo escenario es una revuelta interna contra el régimen. Porque desde el Pentágono ven plausible que los ciudadanos iraníes sean los que aprovechen la coyuntura para acabar derrocando al régimen. Aquí entraría la posibilidad, cada vez más real, de que grupos rebeldes armados como los kurdos o los baluchíes impulsen la caída del régimen islámico con financiación de Washington.

La última proyección desde el Pentágono es que Irán siga los pasos de Venezuela. Sería una transición 'algo' más pacífica y se ejecutaría de la misma manera: detener al máximo dirigente con un ataque militar calculado y pactar con el resto del régimen un nuevo orden. Solo, con la condición, cómo no, de que trabajen para los intereses de Estados Unidos.

