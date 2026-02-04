Hoy, en laSexta, especial 'El Objetivo: Tras los pasos de los matones de Trump' con Ana Pastor en directo desde Minneapolis

Ana Pastor vuelve a laSexta con un nuevo especial de El Objetivo en directo desde EEUU: 'Tras los pasos de los matones de Trump'. Esta noche, a partir de las 23 h, en laSexta.

Ana Pastor vuelve con un nuevo especial de El Objetivo, esta vez emitido en directo desde Minneapolis, Estados Unidos, bajo el título "Tras los pasos de los matones de Trump". El programa ofrecerá un seguimiento exhaustivo de la actualidad en Estados Unidos, con exhaustivo seguimiento de la actualidad de EEUU y las tensiones en el estado de Mineápolis y todo el país por las agresivas políticas de migración de Donald Trump.

Esta noche, a partir de las 23:00 h, El Objetivo se desplaza hasta el punto exacto donde fue asesinado Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos que murió a manos del ICE durante una operación de control migratorio. Desde allí, Ana Pastor y su equipo analizarán en profundidad los hechos que han provocado conmoción internacional y una ola de protestas en todo el país.

La semana anterior, el especial 'El Objetivo: un año de Donald Trump en la Casa Blanca' firmó un 6,2% de share, imponiéndose a su inmediato competidor, y logrando más de 2,1 millones de espectadores únicos y 414.000 seguidores de media.

Esta noche, en laSexta, a partir de las 23:00 h, especial 'El Objetivo: Tras los pasos de los matones de Trump'.

