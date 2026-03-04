Afra Blanco respalda a Sánchez por su postura contra Trump: "España está al lado de la legalidad internacional y de los derechos humanos"

La sindicalista y analista de laSexta, Afra Blanco, reacciona en Al Rojo Vivo a las declaraciones del presidente del Gobierno sobre el conflicto de Irán tras la amenaza de Trump de cortar relaciones comerciales con España.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha marcado la posición de España en el conflicto que se vive en Oriente Próximo, exigiendo a Estados Unidos, Israel e Irán que cesen sus ataques "antes de que sea demasiado tarde": "No a la guerra", ha afirmado tajante.

"Debemos aprender de la historia y no podemos jugar a la ruleta rusa. Las potencias involucradas deben cesar sus actividades", ha trasladado en su comparecencia institucional desde el Palacio de la Moncloa. Igualmente, pese a no hacer alusiones directas a los ataques de Donald Trump, Sánchez sí que ha asegurado que España no puede ser "cómplice de algo malo para el mundo solo por el miedo a las represalias de alguno".

Por su lado, PP y Vox critican esta posición del Gobierno de España. Tanto es así que Santiago Abascal ha pedido este miércoles a Alberto Núñez Feijóo, que presente nuevamente una moción de censura que permita "retratar en el Parlamento" al jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, al que ha definido como "el carroñero que se aprovecha y que se alimenta de las guerras".

Con todo esto, la sindicalista Afra Blanco ha asegurado, en la mesa de debate de Al Rojo Vivo, que "estamos ante una situación en la que algunos nos quieren tratar como imbéciles".

Esto es, "mientras algunos en nuestra tierra defienden que, por ejemplo, la lectura, las película o el teatro wake tiene que ser censura, algunos justifican hoy que haya una guerra en nombre de lo woke. Y realmente eso es tratarnos por imbéciles a todos, porque aquí hay intereses económicos", añade y argumenta Blanco.

De este modo, defiende y concluye de forma contundente: "España está al lado de la legalidad internacional y al lado del derecho del derecho humano".