Cantabria envía un ES-Alert tras declararse un incendio en la zona de Los Tánagos y aconseja cerrar puertas y ventanas

El Gobierno de Cantabria ha activado la situación 1 del Plan Territorial de Emergencias (PLATERCANT) debido a un incendio en una nave industrial del polígono de los Tánagos, Val de San Vicente.

El Gobierno de Cantabria ha activado la situación 1 del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT), por el incendio declarado en una nave industrial del polígono de los Tánagos de Val de San Vicente, y ha enviado un mensaje de ES-Alert a una zona muy localizada del entorno de la factoría, para poner sobre aviso a la población de la situación y la necesidad de tener una especial atención a la población de riesgo.

Se habilita así una especial coordinación por la magnitud del fuego y la posible afección a grupos poblacional de riesgo y medioambiental, por los productos químicos almacenados en el interior vinculados a la propia actividad de la empresa.

Además, se ha solicitado la dotación de agua al servicio de Montes del Ejecutivo, a bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias y al servicio de bomberos del Seve Ballesteros, en este caso a través de Delegación de Gobierno. También el helicóptero autonómico Maya Dama va a realizar descargas de agua sobre la factoría.

El Centro de Coordinación Operativo (CECOP) está reunido para coordinar todos los trabajos y acciones relativas a la resolución de la emergencia.

Sin que sea necesario el confinamiento general de la población, en las inmediaciones en el polígono de los Tánagos, el Gobierno de Cantabria recomienda que los grupos de riesgo, como mujeres embarazadas, personas mayores o con patologías cardiacas y pulmonares, extremen la prudencia y limiten la actividad al aire libre.

También aconseja mantener puertas y ventanas cerradas; y, en caso de pertenecer a un grupo de riesgo y notar un empeoramiento de los síntomas, contactar con los servicios de atención sanitaria y seguir el tratamiento prescrito.

Finalmente, insta a seguir las indicaciones de las autoridades y estar atentos a los avisos de las fuentes oficiales.

