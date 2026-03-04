El estrecho de Ormuz continúa bloqueado: más de 3.000 barcos siguen parados porque ninguna aseguradora asume el coste

Mientras tanto... El presidente de EEUU, Donald Trump, ha prometido fondos para asegurar a todos los barcos que comercian en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, aunque los expertos ven la propuesta poco viable.

El estrecho de Ormuz continúa bloqueado. Las grandes navieras que transportan petróleo y gas no se atreven a cruzar porque ninguna aseguradora asume el coste tras estallar la guerra en Irán.

Una situación que Donald Trump ha anunciado que va a solucionar prometiendo seguros a las navieras de todo el mundo con barcos estancados en estrecho de Ormuz. Para ello, ha ordenado movilizar fondos de Estados Unidos para asegurar a todos los barcos que comercian en el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán.

"Con efecto inmediato, he ordenado a la Corporación Financiera para el Desarrollo de Estados Unidos (DFC) que proporcione, a un precio muy razonable, seguros y garantías contra riesgos políticos para la seguridad financiera de todo el comercio marítimo, especialmente el energético, que transita por el golfo (Pérsico)", ha señalado.

Las aseguradoras privadas no cubren los daños provocados en zonas de conflicto y los expertos ven poco viable la propuesta de Trump. "Un seguro con un precio bonificado, pagado seguramente por el Estado americano, es difícil que se pueda poner en marcha", ha explicado Josep Ramon Aixelà, responsable de Macroeconomía y Mercados de IEF-BCS.

Estos seguros cubren costes muy elevados con contratos jurídicamente complejos que tardan en redactarse. "Va hacer difícil que pueda ser factible en las próximas dos o tres semanas", ha indicado.

Mientras, Irán sigue atacando barcos con drones. "Los drones valen cuatro duros, casi como un petardo, y te hacen polvo el barco", ha advertido Vicente Boluda, presidente de la Asociacion de Navieros Españoles. De momento, unos 3.200 barcos de todo tipo siguen parados a la espera de cruzar el estrecho.

Por su parte, Trump quiere hacerse con el control de la zona que ahora bloquea Irán y está dispuesto a acompañar con su Ejército a los barcos que navegan por la zona. "De ser necesario, la Armada de Estados Unidos comenzará a escoltar buques", ha destacado.

Una opción más viable para algunos expertos. "Una coalición de barcos internacionales de guerra que estuvieran circulando por el estrecho de Ormuz", ha señalado Josep Ramon Aixelà. Con la participación, eso sí, de otros países aliados.

