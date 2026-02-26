García-Margallo, sobre el posible retorno de Juan Carlos I a España: "Es absolutamente necesario y un acto de justicia y de dignidad nacional"

El exdiputado de la UCD ha reconocido en Al Rojo Vivo que la vida del monarca ha tenido "luces y sombras", pero insiste en que el balance completo evidencia que el Emérito fue decisivo para la Transición.

José Manuel García-Margallo, exdiputado de la UCD que presenció el golpe de Estado del 23-F, ha defendido en Al Rojo Vivo el posible regreso a España del rey Juan Carlos I, subrayando su papel histórico en la consolidación de la democracia: "Me parece absolutamente necesario y un acto de justicia y de dignidad nacional".

Así, Margallo ha reconocido en el programa que la vida del monarca ha tenido "luces y sombras", pero insiste en que el balance completo evidencia que Juan Carlos I fue decisivo para la Transición.

"Él fue el gran autor de la Transición", destaca, recordando episodios fundamentales de su trayectoria política. Entre ellos apunta un gesto de 1974: "No hay que olvidar que él fue el primero, viviendo Franco, en mandarle un recado a Santiago Carrillo pidiéndole un tiempo de Gobierno con la garantía de que iba a legalizar el Partido Comunista".

Margallo relata incluso una anécdota contada por Carrillo: "No me atrevía a decir a mis camaradas quién era él, cómo se llamaba el emisario, porque se llamaba Nicolás Franco Pascual del Pobil".

El exministro subraya que, desde el primer momento, Juan Carlos I decidió transferir los poderes en las leyes fundamentales de la dictadura al pueblo español. "Él fue quien, habiendo podido usurpar por algún tiempo todos los poderes, decide hacer una operación de transferir esos poderes al pueblo español", explicó.

Asimismo, señala también el momento en que el rey "desatasca" la Transición, entonces estancada, nombrando a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno.

"Desconocer la labor histórica de la Transición, desconocer que si no hubiese habido un rey que se pudo vestir de capital general y ordenar a sus compañeros de armas que parasen el golpe, el golpe hubiese triunfado. Son dos momentos que, a mi juicio, consolidan la Corona", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.