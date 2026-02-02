Bea de Vicente, sobre Epstein: "Que te consideres nivel 1 de depredador sexual por lo menos te hace asumir la condición"

Bea de Vicente opina en este vídeo sobre la entrevista entre Jeffrey Epstein y Steve Bannon en la que el magnate reconoce ser un depredador sexual del "nivel más bajo". "¿El nivel 3 qué es, cuando los matas?", se pregunta la abogada.

Tras la desclasificación masiva de documentos sobre el caso Epstein, continúan saliendo nombres conocidos relacionados con el magnate y depredador sexual, desde Donald Trump a Michael Jackson, pasando por la princesa noruega Mette-Marit.

También se ha conocido ahora una entrevista entre el propio Epstein y el ultraderechista Steve Bannon, que trabajó con Donald Trump durante su primer mandato, en la que el magnate condenado por corrupción y abuso de menores confiesa ser un "depredador sexual de nivel 1". Un rango que, según Epstein, sería "el más bajo", aunque reconocía que esto le convertía en un criminal.

"Ya que te consideres de un nivel 1 por lo menos te hace asumir la condición", afirma Beatriz de Vicente, que se pregunta si el "nivel 3 es cuando ya los matas".

"Nivel 1, pederasta nivel usuario, sería tener una red de explotación de niñas en una isla paradisíaca para gente con dinero", apunta Iñaki López en el vídeo sobre estas líneas.

