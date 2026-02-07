Bill y Hillary Clinton exigen que su comparecencia en la investigación del caso de Jeffrey Epstein sea pública

¿Qué ha dicho? El expresidente, en redes sociales, ha afirmado que su petición responde a que "el pueblo de EEUU vea por sí mismo de qué trata realmente" la vinculación del matrimonio con el delincuente sexual. Está previsto que testifique el 27 de febrero.

Bill Clinton ha solicitado que su comparecencia y la de Hillary Clinton ante la Cámara de Representantes por la investigación de Jeffrey Epstein sea pública. Los republicanos, que dirigen la Comisión de Supervisión, han rechazado esta petición, optando por sesiones a puerta cerrada, aunque publicarán el contenido completo posteriormente. James Comer, presidente de la comisión, argumenta que se busca evitar un "circo mediático". Clinton considera la investigación como "pura política" y defiende que una audiencia pública favorecería a las víctimas y al público. Epstein visitó la Casa Blanca 17 veces durante el mandato de Clinton, quien también voló en el avión del pederasta en 27 ocasiones. Hillary testificará el 26 de febrero y Bill el 27.

Bill Clinton, expresidente de EEUU, ha pedido que tanto su comparecencia como la de Hillary Clinton, su mujer y exsecretaria de Estado, ante la Cámara de Representantes en el marco de la investigación de Jeffrey Epstein sea pública. Los republicanos, que presiden la Comisión de Supervisión del Congreso, han pedido que sea a puerta cerrada.

La petición, ya señalada por Hillary Clinton, responde a que "el pueblo de EEUU pueda ver por sí mismo de qué trata realmente" la vinculación del matrimonio con el pederasta, tal y como ha asegurado el expresidente en un mensaje en redes sociales.

Sin embargo, la comisión ha sostenido ya que no va a atender la demanda de los Clinton para testificar en una sesión abierta. En su lugar, se celebrarán a puerta cerrada y el contenido de las declaraciones será publicado en su integridad.

En ese sentido, James Comer, presidente republicano de la comisión, ha esgrimido que no desea que la comparecencia de los Clinton se convierta en un circo mediático.

"He solicitado que se publiquen de forma completa los archivos de Epstein. He presentado una declaración jurada sobre lo que sé. He accedido a comparecer en persona ante el comité. Sin embargo, todo eso aún no es suficiente para los republicanos", ha insistido Clinton.

Además, para el expresidente la investigación es "pura política" y que la emisión en abierto de su comparecencia serviría a las víctimas para recibir justicia y al público en general para conocer la verdad.

Epstein visitó la Casa Blanca en un total de 17 ocasiones durante el mandato de Clinton. El expresidente, a su vez, voló en el avión del pederasta una 27 veces según aseguró Comer.

El demócrata aparece en múltiples fotografías publicadas por el Departamento de Justicia en el marco de la difusión de los archivos de Epstein aprobada por el Congreso. En una de ellas se le ve en un jacuzzi de una propiedad del pederasta.

El presidente de la comisión ha contestado que el testimonio a puerta cerrada terminará satisfaciendo a todas las partes. "Su declaración acabará siendo publicada, así que su deseo se va a cumplir con fotos, vídeos y transcripciones", ha manifestado Comer.

Está previsto que Hillary Clinton testifique el 26 de febrero, mientras que el expresidente lo hará el 27 del mismo mes.

