Papeles Epstein

Bill Clinton se harta y pide que se publiquen "de inmediato" todos los archivo de Epstein para no dar pie a interpretaciones erróneas

La otra cara Trump ha dicho que "odia" que hayan salido fotografías del exmandatario demócrata en los archivos desclasificados, pero ha afirmado que eso fue lo que pidieron "los demócratas" y "un par de malos republicanos" mientras ha buscado minimizar el impacto de los personajes que aparecen en los archivos.

El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton asistiendo a un evento en Washington en una imagen del 3 de junio de 2025.El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton asistiendo a un evento en Washington en una imagen del 3 de junio de 2025.EFE/ Octavio Guzmán /

Bill Clinton aparece en numerosas ocasiones en los archivos de Epstein. Y se ha hartado. El expresidente estadounidense ha pedido que se publiquen "de inmediato" todos los documentos en los que salga su nombre. "Instamos al presidente Trump a que ordene a la fiscal general, Pam Bondi, que publique de inmediato cualquier material restante que haga referencia a Bill Clinton, lo mencione o contenga alguna fotografía suya", ha afirmado el portavoz del político demócrata, Ángel Ureña, en un comunicado.

Así lo ha urgido después de que la Administración Trump publicase varias imágenes en las que el demócrata aparece junto a Epstein. Por ello, ha asegurado que publicar solo algunos documentos puede dar pie a interpretaciones erróneas y que él no tiene nada que esconder.

El portavoz ha advertido que, si no se publica la totalidad del material de la investigación, quedará en evidencia que se está recurriendo a "filtraciones selectivas" para implicar en supuestas irregularidades a personas que ya han sido exculpadas reiteradamente por la propia Fiscalía, en referencia al expresidente Clinton.

El Departamento de Justicia lanzó el viernes pasado un sitio web para consultar los documentos de la investigación de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, tras la aprobación en el Congreso de una ley que obliga al Gobierno a divulgar toda la información no clasificada del caso. No obstante, la Fiscalía reconoció que la publicación completa de los documentos sufrirá retrasos debido al gran volumen de datos y a la complejidad de la información.

Entre los archivos publicados figuran fotografías del Clinton, incluida una en la que aparece dentro de un jacuzzi junto a una persona con el rostro censurado, imagen que funcionarios de la Casa Blanca compartieron con entusiasmo en redes sociales. Los documentos desclasificados incluyen al menos otras cinco imágenes de Clinton. En dos de ellas aparece junto a Epstein y en otras se le ve en una fiesta con el cantante británico Mick Jagger, sin presencia del financiero en estas últimas.

"La información que el Departamento de Justicia ha publicado hasta el momento, y la forma en que lo ha hecho, deja algo claro: se está protegiendo a alguien o a algo. No sabemos a quién, qué ni por qué. Pero sí sabemos esto: no necesitamos tal protección", ha aseverado el portavoz del expresidente.

Clinton y Epstein mantuvieron una relación cercana durante las décadas de 1990 y 2000, pero hasta la fecha no hay acusaciones o pruebas de que el político demócrata haya participado en los delitos sexuales del magnate neoyorquino. Trump, quien también fue amigo de Epstein, ha sugerido en varias ocasiones que Clinton viajó unas 30 veces a la isla privada del pederasta. Sin embargo, la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, reconoció en una entrevista con 'Vanity Fair' que no existen pruebas que respalden esa afirmación.

Trump dice que "odia" que hayan salido fotografías de Clinton

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que "odia" que hayan salido fotografías del exmandatario demócrata en los archivos desclasificados, pero ha afirmado que eso fue lo que pidieron "los demócratas".

"A mí me gusta Bill Clinton. Siempre me he llevado bien con él, he sido amable con él y él conmigo. Siempre nos hemos llevado bien y lo respeto. Odio ver que salgan fotos suyas, pero esto es lo que están pidiendo los demócratas y un par de malos republicanos", ha declarado en una rueda de prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump ha buscado minimizar el impacto de los personajes que aparecen en los archivos publicados por su Administración el pasado viernes, diciendo que "todo el mundo era amigo de este tipo" en relación con Epstein, y ha reiterado que era una persona que "estaba en todas partes".

"El director de Harvard era su mejor amigo, Larry Summers, y Bill Clinton era amigo suyo. Todo el mundo estaba relacionado de alguna manera", ha indicado Trump, quien también fue amigo del magnate financiero.

